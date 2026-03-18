Perú advierte sobre los riesgos del Plan Escudo Fronterizo de Kast y pide no volver al Muro de Berlín

El presidente de Perú, José María Balcázar, ha advertido este miércoles sobre los riesgos del Plan Escudo Fronterizo, estrategia implementada el pasado lunes por el Presidente José Antonio Kast y que consiste en la construcción de zanjas y muros en la frontera para combatir la inmigración irregular.

Al respecto, si bien manifestó el respeto de Lima a “lo que pueda decir o hacer” el Mandatario, sí señaló que se debe tener cuidado con este tipo de medidas.

“Es una decisión presidencial que nosotros respetamos. Nosotros somos demócratas, pero sí hay que indicar que cuidado, cuidado vayamos a volver a los tiempos en que se construía el Muro de Berlín y todo fue un fracaso posteriormente”, ha señalado en una entrevista concedida a la emisora RPP.

“No soy futurólogo en este momento, pero sí puedo decir que respetamos lo que pueda decir o hacer el presidente chileno, pero respetando a nosotros, nuestra soberanía”, indicó, antes de defender el diálogo “razonado” y la diplomacia como política del Ejecutivo peruano para resolver eventuales diferencias con el país vecino.

Asimismo, y consultado sobre la opinión del ministro de Exteriores peruano, Hugo de Zela, ante la construcción de este muro, Balcázar ha indicado que el ministro “ha estado en la transmisión de mando en Chile y el presidente (Kast) le ha mostrado las mejores relaciones que quiere tener con mi persona, así que en cualquier momento podría presentarse algún tipo de conversaciones”.