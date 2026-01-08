SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    Jorge Rodríguez señaló que se trata de “un gesto unilateral para afianzar” su “decisión inequebrantable de consolidar la paz” en el país.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, sostiene una fotografía que muestra al líder opositor Edmundo González, en Caracas, el 18 de septiembre de 2024. Foto: Archivo Gaby Oraa

    El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de un “número importante” de varias personas encarceladas, en alusión a presos políticos nacionales y extranjero, proceso de excarcelación que “está ocurriendo en este mismo momento”.

    Rodríguez indicó que en las próximas horas se procederá a la liberación de un número importante de personas privadas de libertad de varias nacionalidades. No habló de publicación de listas ni si se trataban de excarcelaciones o liberaciones plenas, tampoco de cuáles de centros de reclusión.

    También aclaró que no están en conversaciones con “sectores extremistas” y que solo tienen contacto con quienes reconocen la institucionalidad venezolana.

    Rodríguez realizó este anuncio durante una conferencia de prensa en la que señaló que se trata de “un gesto unilateral para afianzar” su “decisión inequebrantable de consolidar la paz” en el país y “la connivencia pacífica”, sin distinción de ideología o religión.

    “Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, declaró el presidente del Parlamento venezolano.

    “Estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución”, dijo el diputado.

    El último balance de la ONG Foro Penal señala que en Venezuela hay 863 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros o que tienen doble nacionalidad.

    Tras el anuncio de Jorge Rodríguez, el abogado Alfredo Romero, director presidente de la organización, afirmó que verificarán cada liberación y adelantó que ya tienen conocimiento de algunas personas “camino a la libertad”, incluyendo extranjeros.

    El canciller de España, José Manuel Albares, confirmó poco después en una entrevista para RTVE que, entre los presos que Rodríguez anunció que liberarían, “todo apunta a que incluye también a ciudadanos españoles”.

    “Será un paso muy positivo de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en esta nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, agregó Albares.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente que la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), considerado el principal centro de torturas de Latinoamérica, cerraría sus puertas, en alusión al Helicoide. Sin embargo, Foro Penal ha señalado que no se han producido movimientos en dicho recinto a favor de los privados de libertad por motivos políticos.

    Rodríguez, al igual que su hermana, la presidenta interina Delcy Rodríguez, “está condicionado por las exigencias del mandatario norteamericano”, que tiene en su poder a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores tras la impresionante operación militar en Caracas el pasado 3 de enero, destacó el diario venezolano El Nacional.

    Según CNN, miembros del gobierno de Trump han comunicado a legisladores estadounidenses que dejaron claro a Venezuela que debe liberar a los presos políticos, entre otras exigencias, según una fuente familiarizada con la reunión informativa que la administración estadounidense mantuvo esta semana con los principales legisladores.

    Asimismo, la oposición venezolana ha pedido de manera reiterada la liberación de presos políticos tras el ataque estadounidense.

    Un día después del ataque de EE.UU. en Venezuela, el líder opositor Edmundo González urgió a la “liberación inmediata e incondicional de los presos políticos”.

    En tanto, la líder opositora María Corina Machado insistió este jueves en la necesidad de la liberación de presos políticos como punto esencial para lograr un cambio en Venezuela.

    Días antes del ataque estadounidense, el gobierno venezolano había anunciado la liberación de decenas de personas detenidas en el marco de las elecciones presidenciales de 2024.

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

