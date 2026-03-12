SUSCRÍBETE
    Mundo

    Reportan ataque de un tirador activo en sinagoga en Michigan

    La policía se desplazó hasta la sinagoga Temple Israel, ubicada en las afueras de Detroit, tras reportes de un hombre armado y el choque de un vehículo contra el inmueble. Más tarde, se informó que el sospechoso resultó muerto.

     
    Una vista aérea muestra humo elevándose del techo del recinto religioso, con camiones de bomberos y personal de emergencia visibles en el lugar. Foto: X

    Las autoridades locales y federales respondieron el jueves a informes de un posible atacante armado contra una sinagoga en Temple Israel en West Bloomfield Township, en las afueras de Detroit, en Michigan, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland.

    El director del FBI, Kash Patel, describió el incidente como una aparente embestida de vehículo y un tirador activo en el Templo Israel.

    Poco después, un funcionario federal informado sobre el incidente dijo a CNN que el sospechoso murió luego que un automóvil entrara en una sinagoga del área de Detroit.

    Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, la seguridad lo vio y le disparó, dijo el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, a los periodistas cerca del lugar.

    Imágenes tomadas desde helicóptero y difundidas por WDIV-TV mostraron humo negro saliendo de una de las puertas y del techo del recinto religioso.

    El Departamento del Sheriff del condado de Oakland señaló en un comunicado que varias agencias trabajaban en la evacuación y despeje del edificio. Las fuerzas de seguridad solicitaron a la población evitar el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

    Las escuelas de Bloomfield Hills, como medida de precaución, activaron el protocolo de “modo seguro”, aunque, según un mensaje publicado en X, no existía una amenaza directa contra los centros educativos.

    La Federación Judía de Detroit dijo en un comunicado: “Tenemos conocimiento de un incidente de seguridad activo en el Templo Israel. Las agencias policiales están respondiendo. Nuestras agencias judías se encuentran actualmente en confinamiento preventivo”.

    Temple Israel es considerada la sinagoga reformista más extensa de Estados Unidos, con una comunidad de aproximadamente 12,000 miembros. Además de su centro educativo para la primera infancia, el recinto ofrece diversos programas educativos para adultos y familias.

    En el contexto de las guerras en Medio Oriente, el antisemitismo ha aumentado a nivel mundial, según la Liga Antidifamación. El incidente en Michigan se produce en medio de una sucesión de ataques a miembros de la comunidad judía en EE.UU., y las instituciones judías como sinagogas y escuelas han implementado sistemas de seguridad más estrictos, indicó CNN.

