Rescatan a 130 estudiantes y profesores que seguían secuestrados en Nigeria

El gobierno de Nigeria informó este domingo la liberación, tras una operación de rescate, de los 130 rehenes, en su mayoría estudiantes que fueron secuestrados el pasado 21 de noviembre, en la Escuela Católica de St. Mary, en la localidad de Papiri, en el oeste del país.

La noticia fue dada a conocer por el ministro de Información, Mohammed Idris, quien destacó que “la totalidad de las 230 personas secuestradas están ya libres y a salvo bajo nuestro cuidado”.

Los últimos liberados han sido entregados a las autoridades del estado de Níger y “pronto se reunirán con sus familias y seres queridos”, explicó el secretario de Estado, quien destacó el “valeroso esfuerzo de nuestras fuerzas de seguridad”.

El asalto perpetrado el 21 de noviembre contra la Escuela Católica St. Mary de Papiri, en el estado de Níger en un nuevo episodio de los frecuentes ataques contra comunidades cristianas en Nigeria, atribuidos a grupos islamistas.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona noreste del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Por otra parte, en los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad en otras zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales que recurren al secuestro como medio para financiar sus operaciones, lo que activó las alarmas y llevó a las autoridades a intentar reforzar su despliegue de seguridad.