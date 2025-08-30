SUSCRÍBETE
Mundo

“Seremos su peor pesadilla”: vicepresidenta venezolana vuelve a amenazar a EE.UU. ante posible invasión

Durante un acto en el estado de Carabobo, Delcy Rodríguez instó a Washington a “resolver sus problemas y alejarse de las costas de Venezuela” e instó a que ningún venezolano se quede nadie sin alistarse.

Por 
Lya Rosen
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. REUTERS/Manaure Quintero MANAURE QUINTERO

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este sábado, ante las recientes amenazas de Estados Unidos, que su país no dudará en defender su soberanía ante cualquier ofensiva.

Esto en el marco de una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional contra lo que el gobierno y pueblo venezolano consideran una agresión imperialista, en el denominado Plan Nacional de Soberanía y Paz.

Durante un acto en el estado de Carabobo, Rodríguez instó a Washington a “resolver sus problemas y alejarse de las costas de Venezuela”, ante el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, luego de que el Gobierno de Donald Trump reiterase su compromiso con el combate del narcoterrorismo.

“Cuando toquen la diana, Venezuela estará lista y dirá a los halcones del Norte que lo tomen con calma, pues seremos su peor pesadilla si se atreven a invadir la patria de Bolívar”, expresó Rodríguez, como lo consiga Telesur, afirmando que su país se enfrentará con el mismo espíritu de sus libertadores.

La también ministra de Hidrocarburos aprovechó la ocasión para hacer un llamado a “que no se quede nadie sin alistarse”, subrayando que los ciudadanos se están preparando como “cuerpo combatiente” para garantizar la seguridad de la nación y defender su soberanía.

Además, rechazó tajantemente las acusaciones de Washington que vinculan a Venezuela y a Nicolás Maduro con el narcotráfico, afirmando: “son unos tremendos farsantes e inmorales al pretender acusar al noble pueblo de Bolívar, de Chávez, de narcotraficante”.

“Venezuela, ustedes lo saben, es un pueblo de paz, es un pueblo de esperanza, no solo para nuestro país, sino también para los pueblos del mundo”, afirmó la vicepresidenta.

Más sobre:VenezuelavicepresidentaDelcy RodríguezEstados Unidossoberaníaamenaza

COMENTARIOS

