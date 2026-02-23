SUSCRÍBETE
    Mundo

    Tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    La nevazón que afecta a alrededor de 60 millones de personas y dejó casi 56 centímetros de nieve obligó a las autoridades a declarar emergencia climática.

    Por 
    Ignacio Vera
    Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, Nueva York, en medio de la tormenta de nieve. Foto: archivo

    Una histórica tormenta invernal ha comenzado a azotar el noreste de Estados Unidos, provocando la cancelación de miles de vuelos, el corte de suministro eléctrico y la prohibición de movilizarse a la ciudad de Nueva York.

    La nevazón que afecta a casi 60 millones de personas en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts obligó a las autoridades a declarar emergencia meteorológica. Según la BBC, en algunos sectores han caído hasta casi 60 centímetros de nieve.

    El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS) advirtió que la tormenta traerá un estimado de 5 a 7,5 centímetros por hora.

    Los meteorólogos indican que gran parte del noreste de Estados Unidos y las provincias marítimas de Canadá se verán afectadas, y se espera que sea la tormenta más potente en el noreste estadounidense en casi una década.

    Y gran parte de la región estadounidense ya está cubierta por varios centímetros de nieve, con 25 centímetros registrados en Manorville, Nueva York, y Howell, Nueva Jersey.

    Debido a esto, alrededor de 5.500 vuelos estadounidenses fueron cancelados y cientos más sufrieron retrasos, según el monitor FlightAware. Miles de vuelos más ya han sido cancelados el lunes, siendo los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia de Nueva York los más afectados.

    Además, casi 90.000 casas se quedaron sin electricidad solo en Nueva Jersey, y decenas de miles más se vieron afectadas en Delaware, Maryland y Virginia, según el rastreador PowerOutage.

    En la ciudad de Nueva York se impuso una prohibición de viaje desde el domingo por la noche hasta el mediodía del lunes, ya que se espera que la ciudad reciba entre 45 y 60 centímetros de nieve y temperaturas de hasta -6°C.

    Tormenta en Nueva York. Foto: archivo

    El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, anunció el cierre de todas las calles, carreteras y puentes, salvo en casos de emergencia, y el cierre de las escuelas.

    Es la primera vez en nueve años que la ciudad de Nueva York está bajo alerta de ventisca y la segunda gran tormenta de este año en la ciudad. Y es que Nueva York ya sufrió una ola de frío en enero pasado, la que dejó a 19 personas fallecidas.

    Todos los espectáculos de Broadway se cancelaron el domingo por la noche debido a la tormenta del noreste, mientras que la Asociación de Carreras de Nueva York canceló las ocho carreras de caballos programadas para el mismo día en el hipódromo Aqueduct.

    La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en todo el estado antes de la llegada de la tormenta y destinó a 100 miembros de la Guardia Nacional.

    Aunque no se espera que la capital del país se vea tan gravemente afectada, los distritos escolares cercanos a Washington D. C. han anunciado cierres. Las oficinas del gobierno federal han retrasado el inicio de la jornada laboral y han informado que los trabajadores podrían tomar vacaciones no programadas o teletrabajar debido al mal tiempo.

    En Canadá, se espera que la costa este de Nueva Escocia sea la más afectada, con muchas zonas bajo alerta meteorológica desde hoy, y se pronostica la posibilidad de cortes de electricidad generalizados, daños en techos y caída de escombros, hasta la madrugada.

