SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Tormenta invernal peligrosa”: alcalde de Nueva York declara estado de emergencia para la ciudad por intensas nevadas

    Zohran Mamdani dio a conocer la medida que incluye la paralización del tránsito vehicular excepto para trabajadores esenciales y pidió a los neoyorquinos que se queden en casa.

    Por 
    Lya Rosen

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró este domingo el estado de emergencia en toda la ciudad ante una intensa tormenta de nieve que la afecta, la primera de dicha magnitud en una década, cuyas medidas incluyen la paralización del tránsito vehicular excepto para trabajadores esenciales.

    “Las calles de la ciudad estarán cerradas al tráfico vehicular para garantizar el desplazamiento rápido de los servicios de emergencia y los trabajadores esenciales entre las 21.00 horas del domingo y las 12.00 horas del lunes”, informó la alcaldía en un comunicado.

    Durante este período también estarán cerrados al flujo vehicular regular las carreteras, puentes y túneles locales.

    Mamdani precisó que “la ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década”, para luego agregar que, ante esto, “la seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad”.

    “A medida que se acerca esta tormenta de nieve, nuestra administración está movilizando todos los recursos a nuestra disposición, las 24 horas del día, para mantener a nuestros vecinos seguros”, detalló.

    Las escuelas también permanecerán cerradas el lunes “por precaución” y se han habilitado refugios con calefacción en los cinco distritos de la ciudad para “que nadie se quede fuera”.

    “Pido a todos los neoyorquinos que se queden en casa. Comprueben cómo están vuestros vecinos, en especial las personas mayores y quienes necesitan apoyo adicional (...) Cuidamos unos de los otros”, le solicitó el alcalde a los neoyorquinos

    Los efectos de la tormenta en la ciudad

    La tormenta afecta a todo el noreste de Estados Unidos, con previsión de nevadas que dejarán hasta 50 centímetros de nieve y vientos de 112 kilómetros por hora.

    Además se espera interrupción en el suministro eléctrico y hasta la tarde del domingo se han cancelado más de 7.000 vuelos en toda la región.

    En su pronóstico para hoy, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ya había advertido que “los viajes deben restringirse a emergencias. Si debe viajar, lleve consigo un kit de supervivencia para el invierno. Si se queda varado, permanezca en su vehículo”.

    El mismo NWS además advirtió que se esperan nevadas más fuertes debido a la tormenta del noreste que se aproxima durante la noche.

    Nueva York no había estado bajo una advertencia de tormenta de nieve desde 2017, un año después de que, en 2016, una tormenta de nieve récord cubriera la ciudad con hasta 69,8 centímetros de nieve en algunos lugares y provocara la muerte de al menos 18 personas.

    Estado de emergencia para los condados de NY

    Por su parte, durante este domingo, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, también declaró el estado de emergencia para los condados de Albany, Bronx, Columbia, Greene, Delaware, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Schenectady, Schoharie, Sullivan, Ulster, Westchester y los condados contiguos.

    Hochul advirtió ante la prensa sobre el clima “cataclísmico” que se aproximaba, describiendo cómo el pronóstico había sido actualizado de las condiciones normales de febrero a una “tormenta invernal peligrosa, de rápido movimiento y potencialmente mortal”, como informó The Independent.

    Más sobre:Nueva YorkEstado de emergenciaZohran MamdaniTormenta de nieveMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén

    Washington destaca muerte de “El Mencho” como “un gran acontecimiento para México, EE.UU., Latinoamérica y el mundo”

    Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal

    Bomba Estéreo tantea su debut en Viña 2026: su vínculo con Chile y cómo el desamor inspira su nuevo álbum

    Lo más leído

    1.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    2.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    3.
    Trump pide unidad a los republicanos tras el golpe de la Corte Suprema contra su política arancelaria

    Trump pide unidad a los republicanos tras el golpe de la Corte Suprema contra su política arancelaria

    4.
    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    5.
    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén
    Chile

    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Homicidio en Vallenar: adolescente queda detenido tras fatal ataque con arma blanca

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”
    Negocios

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    “Los errores graves se mantienen”: el duro reclamo de La Serena tras los polémicos arbitrajes en la Liga de Primera
    El Deportivo

    “Los errores graves se mantienen”: el duro reclamo de La Serena tras los polémicos arbitrajes en la Liga de Primera

    A solo horas de su inicio: ola de violencia en México obliga a postergar partido del Querétaro de Esteban González

    En vivo: Alejandro Tabilo va por el título ante Tomás Etcheverry en la final ATP de Río de Janeiro 2026

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar

    Bomba Estéreo tantea su debut en Viña 2026: su vínculo con Chile y cómo el desamor inspira su nuevo álbum

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    “Tormenta invernal peligrosa”: alcalde de Nueva York declara estado de emergencia para la ciudad por intensas nevadas
    Mundo

    “Tormenta invernal peligrosa”: alcalde de Nueva York declara estado de emergencia para la ciudad por intensas nevadas

    Washington destaca muerte de “El Mencho” como “un gran acontecimiento para México, EE.UU., Latinoamérica y el mundo”

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio