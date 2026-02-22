“Tormenta invernal peligrosa”: alcalde de Nueva York declara estado de emergencia para la ciudad por intensas nevadas

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró este domingo el estado de emergencia en toda la ciudad ante una intensa tormenta de nieve que la afecta, la primera de dicha magnitud en una década, cuyas medidas incluyen la paralización del tránsito vehicular excepto para trabajadores esenciales.

“Las calles de la ciudad estarán cerradas al tráfico vehicular para garantizar el desplazamiento rápido de los servicios de emergencia y los trabajadores esenciales entre las 21.00 horas del domingo y las 12.00 horas del lunes”, informó la alcaldía en un comunicado.

Durante este período también estarán cerrados al flujo vehicular regular las carreteras, puentes y túneles locales.

New York City Mayor Zohran Mamdani has declared a state of emergency and ordered a citywide travel ban as a powerful blizzard bears down on the region. #NYwx pic.twitter.com/uP0N0ZvsNE — WeatherNation (@WeatherNation) February 22, 2026

Mamdani precisó que “la ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década”, para luego agregar que, ante esto, “la seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad”.

“A medida que se acerca esta tormenta de nieve, nuestra administración está movilizando todos los recursos a nuestra disposición, las 24 horas del día, para mantener a nuestros vecinos seguros”, detalló.

Las escuelas también permanecerán cerradas el lunes “por precaución” y se han habilitado refugios con calefacción en los cinco distritos de la ciudad para “que nadie se quede fuera”.

“Pido a todos los neoyorquinos que se queden en casa. Comprueben cómo están vuestros vecinos, en especial las personas mayores y quienes necesitan apoyo adicional (...) Cuidamos unos de los otros”, le solicitó el alcalde a los neoyorquinos

Los efectos de la tormenta en la ciudad

La tormenta afecta a todo el noreste de Estados Unidos, con previsión de nevadas que dejarán hasta 50 centímetros de nieve y vientos de 112 kilómetros por hora .

Además se espera interrupción en el suministro eléctrico y hasta la tarde del domingo se han cancelado más de 7.000 vuelos en toda la región.

En su pronóstico para hoy, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ya había advertido que “los viajes deben restringirse a emergencias. Si debe viajar, lleve consigo un kit de supervivencia para el invierno. Si se queda varado, permanezca en su vehículo”.

This is going to be a dangerous storm with bands of heavy and intense snowfall region wide! Please stay inside and be safe! Here are some of the disruptions and impacts that can take place with this type of storm. #nycwx #nywx #njwx #ctwx #hvwx #liwx pic.twitter.com/AwdNjlxhaH — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 22, 2026

El mismo NWS además advirtió que se esperan nevadas más fuertes debido a la tormenta del noreste que se aproxima durante la noche.

Nueva York no había estado bajo una advertencia de tormenta de nieve desde 2017, un año después de que, en 2016, una tormenta de nieve récord cubriera la ciudad con hasta 69,8 centímetros de nieve en algunos lugares y provocara la muerte de al menos 18 personas.

Estado de emergencia para los condados de NY

Por su parte, durante este domingo, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, también declaró el estado de emergencia para los condados de Albany, Bronx, Columbia, Greene, Delaware, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Schenectady, Schoharie, Sullivan, Ulster, Westchester y los condados contiguos.