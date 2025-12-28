Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

Más de 9.000 vuelos fueron cancelados o registraron retrasos este sábado en Estados Unidos, en plena temporada festiva de fin de año, a raíz de las tormentas invernales que afectan a diversas regiones del país durante el fin de semana.

Los aeropuertos con mayor impacto fueron los que sirven al área metropolitana de Nueva York —John F. Kennedy, LaGuardia y Newark—, además del aeropuerto internacional de Boston, en el noreste del país.

En la ciudad de Nueva York se registraron cerca de 10 centímetros de nieve, dentro del rango previsto de entre 10 y 20 centímetros entre el viernes y el sábado. No obstante, sectores de Long Island reportaron acumulaciones mayores, que oscilaron entre 17,7 y 19 centímetros.

Tras la primera gran tormenta de la temporada, que provocó atascos en carreteras del noreste y afectó el tráfico aéreo en uno de los períodos de mayor desplazamiento del año, un segundo sistema invernal amenaza ahora a la región del Medio Oeste, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

De acuerdo con el organismo, se prevé que la tormenta se intensifique el domingo y avance hacia la región de los Grandes Lagos el lunes. “Se espera que este sistema venga acompañado de numerosos peligros invernales, entre ellos condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros en zonas del Alto Medio Oeste y de los Grandes Lagos”, detalló.

En este contexto, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) proyectó que esta temporada de fiestas podría romper récords de pasajeros, con más de 44 millones de personas viajando por vía aérea. La agencia indicó que el domingo 28 de diciembre se espera el mayor volumen de viajeros, con alrededor de 2,86 millones de pasajeros.

Por su parte, American Airlines, United Airlines y JetBlue Airways informaron a Reuters que eximieron del pago de las tarifas de cambio a los pasajeros cuyos vuelos se vieran afectados por las interrupciones climáticas.

Asimismo, se emitieron avisos de tormenta de hielo y alertas de clima invernal para gran parte de Pensilvania y amplias zonas de Massachusetts. En tanto, Nueva Jersey y Pensilvania impusieron restricciones a la circulación de vehículos comerciales en algunas carreteras, incluidas varias autopistas interestatales, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas.