    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    Según el Ministerio Público, el excarcelado incumplió las condiciones de su liberación. Diosdado Cabello lo atribuyó a un llamado a movilización.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Este lunes, la Fiscalía de Venezuela explicó sus razones que llevaron a la nueva detención del opositor al régimen chavista Juan Pablo Guanipa, el que de acuerdo al organismo habría incumplido las condiciones impuestas para su excarcelación como preso político.

    La noche del domingo comenzó a circular la información de que Guanipa había sido secuestrado por un grupo de desconocidos. Incluso la líder opositora María Corina Machado afirmó en una declaración que “hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos, y violentamente se lo llevaron”; lo que también fue dicho por la familia del hombre.

    El hijo del también exdiputado, Ramón Guanipa, señaló que un grupo de hombres armados, sin uniforme y sin identificación, interceptaron el auto en que se movilizaba su padre junto a otras personas. De acuerdo al núcleo del opositor las únicas medidas para excarcelarlo eran la prohibición de salir del país y asistir a tribunales cada 30 días.

    Sin embargo, durante la jornada, la Fiscalía señaló que la recaptura del hombre se debe a “sus atribuciones constitucionales y legales” y por “haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”.

    “Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta el órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir a medida previamente otorgada”, señaló el Ministerio Público de Venezuela mediante un comunicado.

    Con todo, el ente persecutor solicitó que el opositor cumpla arresto domiciliario.

    El hecho también motivó que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, señalara que Guanipa fue apresado de nuevo por “violar las condiciones sobre las que fue liberado”.

    ¿La razón? Según Cabello, por hacer un llamado a la movilización. “Llamando a las calles, llamando... este país quiere paz”, señaló Cabello en una comparecencia recogida por la televisión pública venezolana VTV.

    “897 personas salieron, se encontraron con su familia hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinar (alborotar) al país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando la libertad”, agregó Cabello.

    Esto, luego de que Guanipa diera declaraciones a la prensa y participar en una caravana que recorrió distintos centros de detención.

    El hombre era uno de los últimos dirigentes políticos de mayor rango que permanecía en prisión. Su liberación, de apenas 12 horas, se produjo en vísperas de la ley de amnistía que este martes el gobierno venezolano tiene previsto sancionar y con la que, previsiblemente, saldrán de las cárceles los presos políticos.

    Exgobernador de Zulia, es dirigente del partido Primero Justicia y cercano de la líder opositora María Corina Machado.

    Fue detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentaria, siendo acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

    El opositor pasó diez meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó.

