SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    María Corina Machado asegura que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado tras su liberación

    "Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos, y violentamente se lo llevaron", afirmó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Courtesy Maria Corina Machado vi

    La líder de la disidencia venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este lunes que su cercano colaborador Juan Pablo Guanipa fue “secuestrado” luego que el chavismo accedió a su liberación.

    Guanipa salió de prisión este domingo, en un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

    “Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, escribió Machado en un mensaje publicado en sus redes sociales pasadas las 1.00 horas.

    Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, informó de esta situación en las redes oficiales de su padre.

    “Se encontraba en una actividad a las 11.45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Lo apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase”, manifestó.

    Por otro lado, el Ministerio Público de Venezuela difundió un comunicado en el que señala que solicitó la revocatoria de la medida cautelar acordada en el caso de Juan Pablo Guanipa “en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”.

    “El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria”, indicaron.

    Más sobre:VenezuelaMaría Corina MachadoJuan Pablo GuanipaPremio Nobel de la PazNicolás MaduroEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic (PS) llama al gobierno de Kast a considerar implicancias en materia internacional de candidatura de Bachelet a la ONU

    El caso de una turista argentina presa revela la lucha pendiente contra el racismo en Brasil

    Premier británico pierde a un segundo asesor clave como consecuencia del escándalo Mandelson-Epstein

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    “El renovado barrio Meiggs”: reabre comercio establecido en zona intervenida tras retiro de toldos azules

    Avisos laborales de internet vuelven a caer en enero y aceleran su baja en el arranque del año

    Lo más leído

    1.
    Cómo el show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en un foco de debate político en EE.UU.

    Cómo el show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en un foco de debate político en EE.UU.

    2.
    “Uno de los peores de la historia”: Trump arremete contra el show de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl LX

    “Uno de los peores de la historia”: Trump arremete contra el show de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl LX

    3.
    Lavrov critica que Trump “en la práctica” no sigue los acuerdos de Alaska para la cooperación con Rusia

    Lavrov critica que Trump “en la práctica” no sigue los acuerdos de Alaska para la cooperación con Rusia

    4.
    “Enemigos de Italia”: Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    “Enemigos de Italia”: Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Vodanovic (PS) llama al gobierno de Kast a considerar implicancias en materia internacional de candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    Vodanovic (PS) llama al gobierno de Kast a considerar implicancias en materia internacional de candidatura de Bachelet a la ONU

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    “El renovado barrio Meiggs”: reabre comercio establecido en zona intervenida tras retiro de toldos azules

    Avisos laborales de internet vuelven a caer en enero y aceleran su baja en el arranque del año
    Negocios

    Avisos laborales de internet vuelven a caer en enero y aceleran su baja en el arranque del año

    Tasas para créditos hipotecarios caen por segunda semana consecutiva y llegan a su menor nivel en cuatro semanas

    Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    “Errar es humano, rectificar es de sabios”: el Betis de Manuel Pellegrini recibe elogios tras imponerse al Atlético
    El Deportivo

    “Errar es humano, rectificar es de sabios”: el Betis de Manuel Pellegrini recibe elogios tras imponerse al Atlético

    ¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030

    Elizardo Vera, presidente del Balonmano: “En Chile hay pocos deportes que se dan el lujo de clasificar a Mundiales”

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”
    Cultura y entretención

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter

    Pedro Pascal sorprende como invitado en el show de Bad Bunny en el SuperBowl

    El caso de una turista argentina presa revela la lucha pendiente contra el racismo en Brasil
    Mundo

    El caso de una turista argentina presa revela la lucha pendiente contra el racismo en Brasil

    Premier británico pierde a un segundo asesor clave como consecuencia del escándalo Mandelson-Epstein

    Lavrov critica que Trump “en la práctica” no sigue los acuerdos de Alaska para la cooperación con Rusia

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre