María Corina Machado asegura que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado tras su liberación

La líder de la disidencia venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este lunes que su cercano colaborador Juan Pablo Guanipa fue “secuestrado” luego que el chavismo accedió a su liberación.

Guanipa salió de prisión este domingo, en un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, escribió Machado en un mensaje publicado en sus redes sociales pasadas las 1.00 horas.

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, informó de esta situación en las redes oficiales de su padre.

“Se encontraba en una actividad a las 11.45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Lo apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase”, manifestó.

Por otro lado, el Ministerio Público de Venezuela difundió un comunicado en el que señala que solicitó la revocatoria de la medida cautelar acordada en el caso de Juan Pablo Guanipa “en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”.

“El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria”, indicaron.