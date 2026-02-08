Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado tras más de ocho meses preso en Venezuela

El dirigente opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los principales críticos del chavismo, fue excarcelado este domingo tras permanecer más de ocho meses detenido, informó su hijo Ramón Guanipa.

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, escribió en la red social X. Posteriormente, difundió un video en el que el propio dirigente confirmó su liberación.

“Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó Guanipa.

La líder opositora María Corina Machado celebró la excarcelación del también exdiputado del partido Primero Justicia, a quien calificó como un “héroe”. “Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!”, señaló en X.

Detención y antecedentes

La liberación de Guanipa se enmarca en un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con un conteo publicado por la principal coalición opositora, al menos 391 presos políticos han sido liberados desde el pasado 8 de enero, mientras que la ONG Foro Penal contabiliza 383 excarcelaciones.

Por su parte, el Gobierno venezolano sostiene que el proceso comenzó en diciembre de 2025 y que unas 895 personas han sido liberadas bajo medidas cautelares, aunque no ha difundido listas oficiales para verificar los casos.

Guanipa se encontraba en la clandestinidad cuando fue detenido el 23 de mayo de 2025 durante un operativo policial en el que el Gobierno aseguró haber desmantelado un presunto plan para “boicotear” las elecciones regionales y legislativas de ese mes y ejecutar supuestos “actos terroristas”.

En el procedimiento fueron detenidas más de 70 personas, incluidos extranjeros, según autoridades oficiales.

La última aparición pública del dirigente opositor se registró el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados fueron adjudicados a Maduro por el Consejo Nacional Electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo.