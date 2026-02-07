SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Presidente de la Asamblea Nacional venezolana espera que todos los presos sean liberados “a más tardar” el próximo viernes

    Jorge Rodríguez afirmó este viernes en redes sociales que en estos tiempos tan complejos "debemos ser justos, pedir perdón y perdonar también".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA

    El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, señaló hoy que todos los presos políticos podrían ser liberados “a más tardar” el próximo viernes, una vez que la ley de amnistía sea aprobada en segunda lectura por el Parlamento.

    “Nosotros esperamos que entre el martes que viene y, a más tardar, el viernes, estén todos sueltos”, aseguró Rodríguez durante una visita al centro de detención conocido como la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en el distrito metropolitano de Caracas.

    En esta fue acompañado por el diputado Jorge Arreaza, el presidente de la comisión encargada de realizar consultas sobre la ley de amnistía.

    Durante este viernes, el presidente del Parlamento afirmó además que “el perdón no genera ningún tipo de reserva”, en una publicación en redes sociales.

    “En estos tiempos tan complejos que vivimos, debemos ser justos, pedir perdón y perdonar también”, indicó el parlamentario en un video que compartió en X, donde aparece abrazando a familiares de presos políticos.

    Las declaraciones de Rodríguez de producen luego de que la Asamblea Nacional aprobara en primera lectura la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que contempla la excarcelación de presos políticos detenidos entre 1999 y 2026, incluyendo los arrestados por las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

    La legislación, que excluye delitos de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas, tiene que ser aprobada en segunda lectura para entrar en vigor.

    Gonzalo Himiob, el fundador de la ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, señaló que “calificar de entrada la amnistía como un ‘acto de clemencia’ la desnaturaliza”.

    “Las amnistías no son eso, no sitúan a nadie en la posición de ‘perdonar’. Implican una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado que abarca casos ya finalizados y los que estén en curso”, afirmó Himiob en redes sociales, en alusión a los términos en los que fue definida la legislación por parte de las autoridades chavistas.

    Organizaciones de Derechos Humanos criticaron que el texto no se haya difundido de forma oficial -solo ha circulado un borrador en redes sociales- y que la ley de amnistía no cubra delitos cometidos por las cúpulas chavistas durante el mandato del depuesto presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo haber “tomado nota” del proyecto de ley, así como del anuncio del cierre de las instalaciones de El Helicoide, el centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), para su reconversión un espacio cultural y deportivo.

    La Comisión urge a la pronta aprobación e implementación de la ley y a la liberación incondicional de todas las personas arbitrariamente detenidas por ser consideradas opositoras políticas o que defienden los Derechos Humanos. Asimismo, reitera su solicitud de realizar una visita ‘in loco’ (o in situ) al país para verificar la situación integral de Derechos Humanos”, indicó en redes sociales.

