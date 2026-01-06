SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    González además señaló que "la democracia se construye con principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos".

    Por 
    Europa Press
    El líder opositor venezolano, Edmundo González. Foto: Europa Press

    El opositor venezolano Edmundo González, candidato a las elecciones presidenciales celebradas en 2024 en el país sudamericano, ha destacado este martes durante una reunión con el expresidente español Felipe González que “los proceso de transición democrática no son lineales ni simples”, días después de un ataque de Estados Unidos contra Caracas que se saldó con la captura de Nicolás Maduro.

    “Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial”, ha dicho en un mensaje publicado en redes sociales junto a varias fotografías de su reunión con el expresidente socialista.

    “La democracia se construye con principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos. ¡Gracias, Felipe por la buena conversación!”, ha zanjado el opositor venezolano, quien el domingo defendió su legitimidad como presidente argumentando que se impuso en las elecciones de julio de 2024.

    González afirmó en su mensaje que “la normalización real del país solo será posible cuando (...) se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”, antes de recalcar que “quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia”, en referencia a Maduro.

    Las palabras del opositor llegaron después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) designara a la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Washington se “hará cargo” de la situación y recalcara que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, “no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”.

    Más sobre:VenezuelaEdmundo GonzálezEstados UnidosNicolás Maduro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad

    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    Reportan robo en la Catedral de Santiago: delincuentes habrían sustraído candelabros del siglo XVIII

    Diputado Schalper (RN) y rol de los partidos en futuro gabinete de Kast: “Es importante que no funcionemos en base a líneas rojas”

    José Miguel Vivanco advierte que Trump “está asentando precedentes nefastos a nivel internacional” tras ataque a Venezuela

    Consorcio queda como el tercer mayor accionista de ABC y firma de retail todavía no tiene grupo controlador

    Lo más leído

    1.
    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York

    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York

    2.
    Radiografía a las FF.AA. de Venezuela: ataque de EE.UU. pone a prueba su lealtad al chavismo

    Radiografía a las FF.AA. de Venezuela: ataque de EE.UU. pone a prueba su lealtad al chavismo

    3.
    Trump descarta elecciones en corto plazo en Venezuela y reafirma que Estados Unidos está “a cargo” del país tras la captura de Maduro

    Trump descarta elecciones en corto plazo en Venezuela y reafirma que Estados Unidos está “a cargo” del país tras la captura de Maduro

    4.
    Guaidó ante críticas de Boric por intervención de EE.UU en Venezuela: “¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar sometido al pueblo venezolano durante más años?"

    Guaidó ante críticas de Boric por intervención de EE.UU en Venezuela: “¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar sometido al pueblo venezolano durante más años?"

    5.
    La ONU cuestiona las justificaciones de Estados Unidos para su ataque contra Venezuela

    La ONU cuestiona las justificaciones de Estados Unidos para su ataque contra Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos
    Chile

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    Reportan robo en la Catedral de Santiago: delincuentes habrían sustraído candelabros del siglo XVIII

    Consorcio queda como el tercer mayor accionista de ABC y firma de retail todavía no tiene grupo controlador
    Negocios

    Consorcio queda como el tercer mayor accionista de ABC y firma de retail todavía no tiene grupo controlador

    Nada detiene al cobre: metal rojo logra nuevos máximos históricos y quiebra dos marcas en Londres y Nueva York

    ¿Qué ve Michael Burry en el petróleo de Venezuela y en las refinerías de la Costa del Golfo?

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Tras una temporada para el olvido: Salomón Rodríguez deja Colo Colo y parte al fútbol uruguayo
    El Deportivo

    Tras una temporada para el olvido: Salomón Rodríguez deja Colo Colo y parte al fútbol uruguayo

    José Ignacio Cornejo sale del Top 10 de la clasificación general tras la tercera etapa del Dakar 2026

    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026
    Cultura y entretención

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad
    Mundo

    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    Trump estudia darle a su zar fronterizo un papel más destacado en Venezuela

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso