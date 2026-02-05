Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”

Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva hacen un gesto el día de una cumbre con presidentes de América del Sur para discutir el relanzamiento del bloque de cooperación regional Unasur, en Brasilia, el 29 de mayo de 2023.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que la vuelta de Nicolás Maduro a Venezuela tras su detención hace un mes, en el marco de una operación de Estados Unidos sobre Caracas, “no es la preocupación principal” y sí “fortalecer la democracia” en ese país, asunto, ha matizado, que le corresponde a los venezolanos. “Hay que dejar que ellos resuelvan sus problemas”, ha dicho.

“¿Hay condiciones de hacer que la democracia sea respetada en Venezuela y el pueblo pueda participar activamente? Porque lo que está en juego es si van a mejorar la vida del pueblo o no”, ha valorado en una entrevista para el portal UOL.

Lula diz que volta de Maduro à Venezuela não é prioridadehttps://t.co/O3QhTpsfJK — Folha de S.Paulo (@folha) February 5, 2026

Lula ha insistido en América Latina como “zona de paz” y en su idea de defender todos aquellos procesos políticos que sirvan para el desarrollo económico y democrático de toda la región. “Eso vale para Venezuela”, ha dicho.

De la misma manera, ha reiterado la necesidad de que Washington y Caracas se entienda y ha recordado que en el pasado ya le instó al finado presidente venezolano Hugo Chávez a limar asperezas con su entonces homólogo, George W. Bush.

Lamentável declaração do presidente Lula sobre Venezuela ao UOL: “preocupação é fortalecer democracia, não a volta de Maduro.” Quer dizer que a agressão imperialista não é relevante? Ou o sequestro de um presidente constitucional? Ou a solidariedade a quem foi tão solidário? — Breno Altman (@brealt) February 5, 2026

Consejo de Paz para Gaza

El presidente Lula ha confirmado también que estará en Washington durante la primera semana de marzo y que espera hablará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, “cara a cara” de cualquier asunto, en un momento en el que aún continúan ciertos aranceles sobre las exportaciones brasileñas.

Uno de estos asuntos es la situación en la Franja de Gaza, sobre la que continúan cayendo los ataques de las fuerzas israelíes a pesar del alto el fuego anunciado en octubre.

Con respecto al Consejo de Paz propuesto por el presidente Trump para la gestión del enclave palestino, Lula ha señalado que Brasil está dispuesto a participar “si sirve para “reconstruir Gaza”, sin embargo, considera que la iniciativa se asemeja más a un proyecto para levantar resorts.

Lulinha não passa pano: “Paz em Gaza só com palestinos participando”.



LULA NA UOL pic.twitter.com/66a5xQ6lKz — Lulaverso (@lulaverso) February 5, 2026

“Yo quiero saber quién va a reconstruir las casas, los hospitales, las panaderías, los bares, que fueron destruidos, porque la vida de 75.000 mujeres y niños no regresarán jamás (...) Brasil tiene todo el interés en participar, pero los palestinos tienen que estar presentes”, ha subrayado.