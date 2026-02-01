María Corina Machado afirma que será presidenta “cuando llegue el momento”

La líder opositora venezolana María Corina Machado declaró a CBS News que algún día será presidenta, al tiempo que presionó por una transición a la democracia electoral tras la captura de Nicolás Maduro.

“ Seré presidenta cuando llegue el momento ”, declaró en el programa de entrevistas Face the Nation. “Pero no importa. Eso debería decidirlo el pueblo venezolano en las elecciones”, siguió.

A Machado se le prohibió postularse contra Maduro en las últimas elecciones venezolanas de 2024, pero apoyó al exdiplomático Edmundo González Urrutia. Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional reconocieron a González Urrutia como el legítimo ganador de las votaciones, pero Maduro se mantuvo en el poder en medio de acusaciones generalizadas de fraude electoral.

Machado afirmó que se le impidió postularse en 2024 “porque Maduro tenía miedo de presentarse contra mí y pensaba que Edmundo no era una amenaza, porque nadie sabía quién era”.

“Y en menos de tres meses, logramos que todo el país lo apoyara, porque esto es una cuestión de libertad”, añadió Machado.

Pero no está claro cuándo Venezuela podría celebrar sus próximas elecciones. El país aún está gobernado interinamente por la sucesora del gobierno de Maduro, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, mientras Maduro se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser procesado por cargos de drogas. El presidente Trump declaró a la prensa la semana pasada que Rodríguez “ha estado trabajando muy bien con nosotros”.

Inicialmente, Trump también desestimó la idea de que Machado asumiera el poder, declarando horas después de la captura de Maduro: “Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

Menos de dos semanas después, Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump en reconocimiento a lo que ella llamó su acción “histórica” ​​de derrocar a Maduro.

Trump dijo posteriormente sobre Machado: “Quizás podamos involucrarla de alguna manera”.