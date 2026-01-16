¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

SUSCRÍBETE POR $1100
    La opositora venezolana María Corina Machado llegó a la Casa Blanca y le entregó a Donald Trump su medalla del Nobel de la Paz. ¿Es ahora Trump el ganador?

    María Corina Machado, la líder opositora venezolana, llegó a la Casa Blanca con una misión: entregarle su medalla del Nobel de la Paz que ganó hace un par de meses al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    El mandatario quería ser el ganador de este galardón, pero finalmente fue Machado quien lo recibió. Ahora, en medio de la crisis en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y la incertidumbre sobre cómo se gobernará su país con la intervención estadounidense, la opositora decidió “traspasar” su premio.

    De acuerdo a su explicación, la razón detrás de este “regalo” es histórica y simbólica: recordó cuando hace unos 200 años, el marqués de Lafayette —héroe de la independencia de EEUU— le regaló a Simón Bolívar una medalla, un gesto significativo y de hermandad entre ambos países.

    Para Machado, entregarle su Nobel a Trump tiene una carga simbólica similar, y un reconocimiento a su compromiso con Venezuela. Pero, ¿esto significa que ahora el presidente estadounidense es quien tiene el reconocimiento? ¿Qué dijo el comité del Premio Nobel?

    Qué significa que Donald Trump haya recibido la medalla del Nobel de Paz

    La medalla del Nobel de la Paz está hecha de oro de 18 quilates, pesa 196 gramos y tiene un diámetro de 6.6 centímetros. Tiene la inscripción en latín de pro pace et fraternitate gentiums con una figura de tres personas abrazándose, símbolos que apuntan a la confraternización internacional, y el rostro de Alfred Nobel.

    Para muchas personas, este objeto es “el galardón más honorable del mundo”.

    Y aunque María Corina Machado le haya entregado su medalla a Donald Trump, esto no significa que ahora el mandatario estadounidense sea quien tiene el reconocimiento. Los ganadores de los Premios Nobel pueden hacer lo que quieran con la medalla, pero el título es intransferible: no puede compartirse ni cederse.

    Esto quiere decir que Donald Trump no es ganador del Nobel de la Paz, ni tiene el respaldo del comité Nobel.

    Simplemente, se trató de un gesto simbólico sin ninguna consecuencia jurídica.

