En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) tendrá una especie de “segunda versión” en otro país centroamericano: se trata del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un proyecto inspirado en la megacárcel de Bukele , que se construirá en Costa Rica.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asistió a la inauguración de las obras junto a su par de Costa Rica, Rodrigo Chaves, cuya administración terminará en mayo de este año.

A casi 20 kilómetros de San José, la capital de Costa Rica, estará emplazado el CACCO, un lugar que pretende encerrar a los narcotraficantes más peligrosos del país para frenar el crimen organizado .

Y es que, según las cifras que maneja El País, anualmente se registran 900 homicidios en el territorio donde viven cinco millones de habitantes.

Cómo será la segunda megacárcel de Bukele en Costa Rica

En medio de la campaña electoral para que el oficialismo se quede en el poder, el presidente Rodrigo Chaves decidió inaugurar su propia megacárcel contra los narcotraficantes, pese a que las obras todavía van en un 40% terminadas.

Este recinto penitenciario se está construyendo al lado de una cárcel ya establecida: contará con cinco módulos de alta contención, con la capacidad de custodiar a 5.100 internos. El modelo contempla máxima vigilancia 24/7, “pensado para cortar de raíz el poder delictivo que durante años operó desde dentro de los centros penales”.

El proyecto tendrá 7 fortines de vigilancia, 4 puestos de control interno, 20 celdas de aislamiento, controles de ingreso y registro de visitas, infraestructura médica, administrativa y logística .

Su costo asciende a 35 millones de dólares.

Según explicó la autoridad, la idea es tener un recinto con medidas de seguridad que sean lo más parecidas al Cecot en El Salvador .

En el discurso de inauguración, Chaves fue cuidadoso con las palabras que dijo. Y es que como se acercan las elecciones, no debe hablar explícitamente a favor de ningún partido, pues la ley costarricense lo prohíbe.

“Este CACCO va a estar vacío si no cambian nuestras leyes, y si no cambia el Poder Judicial. Si no estamos construyendo paredes que estarán ociosas”, aseguró.

Acto seguido, comparó la situación con la de su par, Bukele: “Sospecho que el CECOT estaría vacío si el pueblo salvadoreño no le hubiera dado el mandato a la Asamblea Legislativa para mejorar el Poder Judicial y lograr encarcelar a los criminales nefastos”.

“ El miedo debe cambiar de lado. Ya ustedes saben qué se necesita , Dios mediante lo lograremos”.

Qué dice la oposición sobre la nueva cárcel en Costa Rica

Los políticos contrarios al movimiento del actual presidente de Costa Rica lo han acusado de tener un “sueño bukelista”, un concepto que apunta a que Chaves quiere adoptar todas las medidas estrictas y controversiales de Bukele en Costa Rica.

Por ejemplo, la diputada Gloria Navas (independiente) acusó de que la construcción del CACCO es “una mentira” y que simplemente se trata de una nueva sección en el Centro Penitenciario La Reforma.