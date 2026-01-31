María Corina Machado atribuye el anuncio de la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EE.UU.

Luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara este viernes una ley de amnistía para los presos políticos, la líder de opositora María Corina Machado señaló que la medida es fruto de la “presión” que ha ejercido la Administración de Donald Trump.

“Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino (que) es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de EE.UU., ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”, respondió Machado al ser consultada por su valoración de la declaración hecha por Rodríguez.

Además, la ganadora del premio Nobel de la Paz afirmó que “lo único” que le queda al Ejecutivo venezolano es el “aparato represivo del régimen” y que cuando este desaparezca “será el fin de la tiranía”.

Asistimos a la Sesión Solemne de Apertura de Actividades Judiciales en el TSJ. De inmediato atenderemos la solicitud de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, de trabajar en una Ley de Amnistía General, una vez sea presentada por la Comisión para la Revolución Judicial. pic.twitter.com/s4mo6taQlo — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 31, 2026

“El aparato represivo del régimen es brutal, ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”, sostuvó.

Igualmente, la opositora venezolana recordó la situación de los presos que todavía se encuentran en las cárceles venezolanas, tras “27 años de un proceso brutal de persecución, de represión y de silenciar las voces de todos los ciudadanos”.

Sus palabras llegan después de que la actual mandataria de Venezuela diera a conocer una ley de amnistía para los detenidos en su país por causas políticas desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo, además de la reconversión de El Helicoide, la prisión denunciada como centro de torturas, en un espacio cultural y deportivo.

Foro Penal acoge la medida con optimismo pero exige garantías

Durante la noche de este viernes, también se conoció la opinión en torno a la medida anunciada por Rodríguez de la ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, la que acogió “con optimismo, pero con cautela” la ley de amnistía.

Sin embargo, exigió garantías para asegurar que la propuesta contribuya a la “reconciliación nacional” y la “no repetición” de las vulneraciones de Derechos Humanos que le dieron origen.

La organización catalogó el indulto como un “mecanismo jurídico, político y social necesario para el logro de la reconciliación, la justicia y la paz nacional”, y, como tal, reivindicó que debe “sustentarse y formularse con base en los principios” que las rigen tanto a nivel nacional como internacional, definiendo “claramente” su alcance conforme a la Constitución de Venezuela.

Posición oficial de nuestra ONG, el @ForoPenal, ante el anuncio de una Ley de Amnistía. pic.twitter.com/JNCx4h8dRq — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 31, 2026

En esta línea, Foro Penal recordó el artículo 29 de la Carta Magna del país, “que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.

Esto, para luego pedir el “respeto irrestricto” a “los principios de libertad y de la favorabilidad, evitando que cualquier duda sobre la aplicación de la amnistía sea resuelta de manera desfavorable al preso o al perseguido”.

Además, para certificar que el proyecto “realmente responde a los retos que nos impone este momento político”, pidió “la participación activa de la sociedad civil, de las ONG de DDHH y, muy especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política en Venezuela en su redacción, aplicación y seguimiento”.

El organismo solicitó también que “se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad” mientras se discute y aprueba la mencionada ley.