    Mundo

    Delcy Rodríguez anuncia amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela

    La presidenta encargada afirmó que la puesta en marcha de la medida ya se había conversado con el expresidente Nicolás Maduro y anunció que la prisión de El Helicoide se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.

    Por 
    Lya Rosen

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía general para los presos políticos encarcelados de su país, en un acto celebrado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

    “Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, indicó, tras proponer el indulto para quienes han sido detenidos por causas políticas desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.

    La mandataria venezolana también aseguró que esta era una decisión que se había conversado ya con el expresidente Nicolás Maduro, para luego pedir que nadie imponga “la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”.

    Rodríguez pidió además a los futuros beneficiaros de la ley, y a quienes ya han sido excarcelados en las últimas semanas que eviten “la venganza, la revancha y el odio” y destacó que esta es “una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay”.

    “Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela”, remarcó.

    En este nuevo proyecto de ley de amnistía quedarían fuera las personas que se encuentren encarcelados por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

    El anuncio llega casi un mes después de que comenzaran las liberaciones de presos políticos tras la captura de Maduro por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, en la madrugada del pasado 3 de enero.

    Durante este lapso, de acuerdo al gobierno local se han liberado más de 600 presos, pero defensores de Derechos Humanos aseguran que hasta el momento la cifra sería solo de 302. Entre ellos la ONG Foro Penal, que informó el pasado domingo de que había verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones.

    La medida, según consigna Telemundo, busca amnistiar y borrar las causas de los excarcelados en términos más amplios, porque no solo implicaría la liberación de detenidos, sino también la anulación de las causas judiciales, yendo más allá de los indultos aplicados recientemente.

    Esto porque las personas que fueron liberadas recientemente siguen sometidas a medidas cautelares, como la prohibición de salir del país o hacer declaraciones.

    En el acto, de acuerdo al diario El País, Rodríguez además anunció que El Helicoide, la prisión símbolo de los abusos del régimen chavista, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.

    Poco después, la Embajada de los EE.UU. en Venezuela confirmó la liberación en sus redes sociales, añadiendo que esta incluye a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en la nación latinoamericana.

