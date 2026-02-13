SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Zelenski además sostuvo que “Ucrania no está perdiendo” la guerra y, si bien ha reconocido que “hay prisa por poner fin a la guerra”, ha insistido en que Kiev no va a aceptar un acuerdo desventajoso.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @ZelenskyyUa en X

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” desatada tras la orden de invasión dictada en febrero de 2022 por el mandatario ruso, Vladimir Putin, cerca de que se cumplan cuatro años de conflicto y tras dos rondas de negociaciones trilaterales para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

    “Creo que no habría mayor victoria para Trump que detener la guerra entre Rusia y Ucrania”, ha dicho Zelenski en una entrevista concedida al diario estadounidense ‘The Atlantic’. “Para su legado, es lo principal”, ha sostenido, antes de resaltar que “la situación más ventajosa para Trump sería lograrlo antes de las ‘midterms’”, que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos.

    “Sí, quiere que haya menos muertos. Pero si hablamos como adultos, es una victoria para él, una victoria política”, ha argumentado, en referencia al impacto positivo para el mandatario y su Partido Republicano en caso de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Kiev y Moscú para poner fin al conflicto.

    Así, ha destacado que “Ucrania no está perdiendo” en la guerra y, si bien ha reconocido que “hay prisa por poner fin a la guerra”, ha insistido en que Kiev no va a aceptar un acuerdo desventajoso, a pesar de la presión del tiempo. “Los rusos pueden usar este tipo para poner fin a la guerra mientras Trump está realmente interesado, mientras es algo importante y valioso para él”, ha sostenido.

    “La táctica que hemos elegido es que los estadounidenses no piensen que queremos continuar la guerra. Por eso hemos empezado a apoyar sus propuestas, en cualquier formato que acelere las cosas”, ha explicado, después de que se haya puesto sobre la mesa la posibilidad de celebrar un referéndum sobre el plan de paz, que incluiría la pérdida de territorios ocupados por Moscú, y que podría llevar aparejadas unas elecciones presidenciales, las primeras desde 2019.

    Zelenski ha apuntado que estaría de acuerdo con esta posibilidad, ya que ayudaría a elevar la participación y haría más difícil para Moscú cuestionar los resultados, si bien ha incidido en el que el acuerdo sometido a votación debe ser adecuado. “No creo que debamos someter a referéndum un mal acuerdo”, ha dicho, al tiempo que ha reseñado que la propuesta de celebrar elecciones durante la guerra es de Rusia, que “quiere deshacerse” de él.

    Por otra parte, ha reconocido que la posibilidad de convertir algunas zonas de Donetsk en una zona de libre comercio es algo que “no entusiasma” a Kiev, si bien habría aceptado para forzar a Rusia a pronunciarse. “A veces tengo la impresión de que es: ¿Qué más podemos ofrecer los ucranianos solo para ver si (los rusos) lo rechazan?”, se ha preguntado.

    “No tenemos miedo de nada. ¿Estamos preparados para unas elecciones? Lo estamos. ¿Estamos preparados para un referéndum? Lo estamos”, ha destacado el mandatario. “Nunca hemos estado en contra de poner fin a la guerra. Son los rusos los que han demostrado que no están preparados para un diálogo”, ha zanjado.

    Más sobre:UcraniaRusiaEstados UnidosDonald TrumpVolodimir Zelenski

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Trump considera que el presidente israelí debería estar “avergonzado” por no indultar a Netanyahu

    Lo más leído

    1.
    Trump considera que el presidente israelí debería estar “avergonzado” por no indultar a Netanyahu

    Trump considera que el presidente israelí debería estar “avergonzado” por no indultar a Netanyahu

    2.
    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados
    Chile

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Entre ellos un menor de edad: Cuatro personas resultan heridas luego de balacera en población de Puente Alto

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos
    Negocios

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso
    Tendencias

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cuarta valla invicta en cinco fechas: Brayan Cortés celebra el triunfo de Argentinos Juniors sobre un River muy pobre
    El Deportivo

    Cuarta valla invicta en cinco fechas: Brayan Cortés celebra el triunfo de Argentinos Juniors sobre un River muy pobre

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero
    Cultura y entretención

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia
    Mundo

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Trump considera que el presidente israelí debería estar “avergonzado” por no indultar a Netanyahu

    La principal abogada de Goldman Sachs y exasesora de Obama dimite tras revelarse su relación con Epstein

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles