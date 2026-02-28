SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Adolescente de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en intento de encerrona en Maipú

    La víctima fue trasladada vía aérea por Carabineros hasta la Clínica Las Condes, donde es intervenido.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Carabineros realiza diligencias investigativas por intento de encerrona en Maipú. Diego Martin/Aton Chile

    Un adolescente de 16 años, de nacionalidad venezolana, se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en medio de un intento de encerrona ocurrido la tarde de este viernes en la comuna de Maipú.

    Según informó Carabineros de Chile, el hecho se registró cerca de las 18.00 horas en la intersección de El Conquistador con Borgoño, entre Camino Rinconada, cuando el menor se desplazaba junto a su padre.

    En ese contexto, ambas víctimas fueron interceptadas por un vehículo blanco en el que se movilizaban al menos cuatro sujetos, quienes bloquearon el paso del automóvil con la intención de concretar un robo.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor realizó una maniobra evasiva en reversa, momento en que uno de los individuos efectuó disparos contra el vehículo, impactando al adolescente.

    El comandante Carlos Weinberger, de la Prefectura Santiago Rinconada, señaló que “fueron interceptados por un vehículo de color blanco, desde el cual desciende un individuo que, sin mediar provocación, efectúa un disparo contra el automóvil”.

    “Lamentablemente, el disparo lesiona al menor, un adolescente de 16 años, quien fue trasladado de urgencia en un helicóptero institucional hasta la Clínica Las Condes, donde fue ingresado a pabellón y se mantiene en riesgo vital”, agregó.

    El hecho fue informado al Ministerio Público, mientras que la Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó diligencias a Labocar, personal SIP y el OS-9 para dar con los responsables.

    Además, el fiscal de Flagrancia Occidente, Pedro Aravena, se trasladó al sitio del suceso para coordinar las primeras diligencias investigativas.

    Más sobre:PolicialMaipúEncerrona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Minuto a minuto | Se presenta Paulo Londra en el Festival de Viña 2026

    OIEA detecta actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por EE.UU.

    Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Lo más leído

    1.
    “Hoy día iniciamos la remoción de escombros”: La Florida concreta desarme total de la toma Dignidad y comienza a remover escombros

    “Hoy día iniciamos la remoción de escombros”: La Florida concreta desarme total de la toma Dignidad y comienza a remover escombros

    2.
    Bellolio ante la reinstalación de la estatua de Baquedano: “Se cierra el ciclo donde la violencia intentó ganarle a la razón”

    Bellolio ante la reinstalación de la estatua de Baquedano: “Se cierra el ciclo donde la violencia intentó ganarle a la razón”

    3.
    Fuga de dos presos desde la ex Penitenciaría agrava crisis de Gendarmería y Fiscalía inicia investigación

    Fuga de dos presos desde la ex Penitenciaría agrava crisis de Gendarmería y Fiscalía inicia investigación

    4.
    Futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, visita Cesfam en Peñaflor

    Futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, visita Cesfam en Peñaflor

    5.
    Desalojo del campamento Dignidad: pobladores instalan barricadas en el acceso para impedir operativo

    Desalojo del campamento Dignidad: pobladores instalan barricadas en el acceso para impedir operativo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta
    Chile

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Adolescente de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en intento de encerrona en Maipú

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos
    Negocios

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Minuto a minuto | Se presenta Paulo Londra en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Minuto a minuto | Se presenta Paulo Londra en el Festival de Viña 2026

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba
    Mundo

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    OIEA detecta actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por EE.UU.

    Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango