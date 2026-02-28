Adolescente de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en intento de encerrona en Maipú
La víctima fue trasladada vía aérea por Carabineros hasta la Clínica Las Condes, donde es intervenido.
Un adolescente de 16 años, de nacionalidad venezolana, se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en medio de un intento de encerrona ocurrido la tarde de este viernes en la comuna de Maipú.
Según informó Carabineros de Chile, el hecho se registró cerca de las 18.00 horas en la intersección de El Conquistador con Borgoño, entre Camino Rinconada, cuando el menor se desplazaba junto a su padre.
En ese contexto, ambas víctimas fueron interceptadas por un vehículo blanco en el que se movilizaban al menos cuatro sujetos, quienes bloquearon el paso del automóvil con la intención de concretar un robo.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor realizó una maniobra evasiva en reversa, momento en que uno de los individuos efectuó disparos contra el vehículo, impactando al adolescente.
El comandante Carlos Weinberger, de la Prefectura Santiago Rinconada, señaló que “fueron interceptados por un vehículo de color blanco, desde el cual desciende un individuo que, sin mediar provocación, efectúa un disparo contra el automóvil”.
“Lamentablemente, el disparo lesiona al menor, un adolescente de 16 años, quien fue trasladado de urgencia en un helicóptero institucional hasta la Clínica Las Condes, donde fue ingresado a pabellón y se mantiene en riesgo vital”, agregó.
El hecho fue informado al Ministerio Público, mientras que la Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó diligencias a Labocar, personal SIP y el OS-9 para dar con los responsables.
Además, el fiscal de Flagrancia Occidente, Pedro Aravena, se trasladó al sitio del suceso para coordinar las primeras diligencias investigativas.
