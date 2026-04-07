Caso Audio: Fiscalía destaca transparencia tras declaración como testigo de Lorena Parra por petición de defensa de Hermosilla

La Fiscalía Metropolitana Oriente destacó este martes la declaración que prestó la jefa de esta sede regional del Ministerio Público, Lorena Parra, en el contexto de la petición por parte de la defensa de Luis Hermosilla por la reapertura del caso Audio-Factop.

“ Esta diligencia se ha realizado con total transparencia en este caso y de manera muy objetiva por parte de la Fiscalía , en donde la dirigió un fiscal de la Fiscalía de Las Condes, Manuel Zara. Además estuvo presente un policía de la Brigada de Delitos Económicos y la fiscal regional", detalló la vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés.

Según se supo, durante las diligencias estuvo el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano de Luis Hermosilla, quien también fue quien envió las preguntas realizadas.

Desde la Fiscalía Oriente señalaron que Parra respondió a todas las preguntas realizadas y que la entrevista se extendió por tres horas y cuarenta minutos.

“Todo esto para dar garantía y transparencia, porque eso es en el fondo lo que queremos transmitir. Acá no hay nada que ocultar, todo lo contrario. Por ende, se hicieron todas las preguntas solicitadas por la defensa y la diligencia fluyó con la mayor, en este caso, rapidez, sin ningún problema en este caso y con todo el respeto, por supuesto, entre las partes que estuvieron”, detalló Valdés.

Además de lo anterior, desde la Fiscalía Oriente consideran que “falta muy poco” para dar término a las nuevas diligencias solicitadas y que finalmente se presente la acusación por parte del Ministerio Público.

“Queremos decir que esta investigación se cerró por parte de la Fiscalía, se reabrió para diligencias muy precisas y luego, nuevamente, presentaremos acusación, toda vez que esta es una investigación contundente, con pruebas. En este caso, muy importante, con distintas pericias, declaraciones, por supuesto, que van a dar por acreditado todos los delitos por los cuales la Fiscalía acusó”, concluyó Valdés.

“Me voy satistecho”

El abogado Juan Pablo Hermosilla también destacó la entrevista a la fiscal Parra.

“Solo voy a decir que estamos muy satistechos que se realizó muy fluidamente , muy eficientemente la diligencia”, señaló al respecto.

Sobre el eventual juicio, señaló que están preparados y que “desde ese punto de vista esta diligencia era importante porque era de lo más relevante que nos quedaba pendiente a nosotros, como ustedes recordarán”.