Contraloría detecta falencias en entrega de subsidios para arriendo de vivienda en Tarapacá

La Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de falencias en la entrega del Subsidio de Arriendo de Vivienda durante 2023 y 2024 , luego de realizar una auditoría en la que se constataron irregularidades en las asignaciones de subsidios donde no respetaron los mejores puntajes.

El objetivo del informe era verificar que los procesos de postulación se ajustaran a la normativa vigente, a las bases del programa y a los procedimientos internos aplicables, lo que arrojó adicionalmente la ausencia de expedientes y falencias de fiscalización respecto al uso de subsidio.

Entre los principales hallazgos se constató que en el llamado especial de arriendo de 2024 -dirigido a personas mayores y en situación de discapacidad- se asignaron subsidios sin respetar el orden de calificación, excluyéndose en una primera instancia a 18 postulantes con mayor puntaje que los seleccionados, en contravención al artículo 26 del D.S. Nº 52 de 2013 y a los principios de igualdad y transparencia. La situación fue corregida un año después.

Asimismo, se verificó la ausencia de expedientes de postulación y contratación en nueve casos de la muestra auditada, lo que impidió comprobar el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio y las condiciones legales de las viviendas subsidiadas.

Por otra parte, la auditoría también arrojó falencias en la fiscalización del uso del subsidio, registrándose 69 casos sin visitas de control y 59 efectuadas fuera de los plazos establecidos. Además, se verificó que en dos viviendas los ocupantes no correspondían a los beneficiarios del subsidio.

Otro de los aspectos observados fue la existencia de 15 resoluciones de asignación directa que, pese a invocar el artículo 14 del D.S. Nº 52 de 2013, carecían de fundamento suficiente, sin detallar los hechos ni las razones de derecho que las respaldaran.

Frente a estas situaciones, la Contraloría instruyó al Serviu adoptar medidas correctivas, reforzar sus mecanismos de control y a que inicie un procedimiento disciplinario.