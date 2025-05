A un año del fallecimiento de Mauro Alberto Gómez convocan marcha para exigir “transporte seguro y digno” en Valparaíso

Para la jornada de este martes 13 de mayo se encuentra convocada una marcha en conmemoración de Mauro Alberto Gómez Estay, el joven estudiante que murió tras ser atropellado por un conductor de micro en Valparaíso, el cual dio positivo en un examen de cocaína.

La marcha en conmemoración de Mauro Alberto Gómez se encuentra convocada para las 11:30 horas y busca exigir un “transporte seguro y digno”.

¿Quién era Mauro Alberto Gómez Estay?

Hijo de Mauro Gómez y Jennifer Estay, Mauro Alberto Gómez Estay, era un estudiante de 14 años del Liceo Eduardo de la Barra, el cual vivía en el cerro Cordillera de Valparaíso.

El 13 de mayo de 2024, en la calle Chaporro Alto, este intentó tomar el recorrido de micro 702 para ir al colegio, sin embargo cayó y fue atropellado por el mismo conductor, el cual aceleró sin prestarle auxilio.

El joven perdió la vida en el lugar a raíz de la gravedad de las heridas

Según señaló la madre en la ocasión, “esto pasa por la responsabilidad de un ser humano que le quitó la vida a mi hijo en el mejor momento de su vida. Mi hijo tenía 14 años y una cantidad de metas increíbles. Nos destrozaron como familia, me rompieron la mitad del alma”.

“Yo salí antes de la casa porque entraba a las 7 de la mañana; me despido de él y él salió a tomar la micro como todos los días. Vivo en un barrio que no tiene vereda, esa es la realidad de Valparaíso en muchas ocasiones, no es un barrio residencial”, relató tras los hechos.

Proyecto de Ley

Tras los hechos, la diputada por la Región de Valparaíso, Carolina Marzán (PPD), presentó un proyecto de Ley conocido como “Ley Alberto”, el cual busca exigir test de drogas cada seis meses a los conductores de las empresas de transporte público y Privado.

“La comuna de Valparaíso vivió un suceso que es profundamente doloroso. Son aquellas situaciones que nosotros no quisiéramos que nunca salieran en la prensa. Un niño, porque Alberto era un niño de tan solo 14 años, murió atropellado por una micro a exceso de velocidad, y que además el chofer estaba bajo los efectos de alcohol, droga y otros estupefacientes según se nos informa. Vamos a exigir que exista seguridad en los traslados de los estudiantes, y de cada persona que hoy día se moviliza por nuestra región y nuestro país”, señaló en la ocasión la parlamentaria.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refirió al consumo de drogas apuntando “no es una situación generalizada en todos los conductores de transporte público, sin embargo, es una situación preocupante de la que tenemos que hacernos cargo”.