Cordero expresa preocupación por imputados de robo de Labocar porque tenían antecedentes y “se encontraban en libertad”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó la preocupación del gobierno por la decisión del Juzgado de Garantía de rechazar la prisión preventiva para los tres imputados por el robo el Laboratorio de Carabineros (Labocar) y el ilícito de porte de armas de fuego.

El Ministerio Público ya presentó su requerimiento para revertir el fallo del tribunal y se presentará ante la Corte de Apelaciones de Santiago para argumentar sobre ello , y la decisión se sabrá este miércoles 17 de septiembre.

Ante esto, el ministro Cordero aseveró que “sí, nosotros tenemos una preocupación”. “A juicio del Ejecutivo, que comparte con la tesis del Ministerio Público, la participación en el robo y la tenencia de las armas se encuentran debidamente acreditadas. Fue parte del debate de la audiencia el día de ayer”, explicó.

“Nosotros ayer, en reunión con Carabineros, le hemos solicitado complementar la información disponible para el fiscal para acreditar esa información sobre la tenencia de las armas. Hay diligencias que se han estado desarrollando y nosotros esperamos que la decisión de la Corte sea revertida ”, apuntó el secretario de Estado.

“Sí tenemos una preocupación, quiero ser bastante franco, respecto a los antecedentes de los sujetos que han sido objetos de detención. Los sujetos que han sido objetos de detención tienen robos previos de estas características y se encontraban en libertad ”, manifestó Cordero.

El ministro indicó que es una “preocupación estructural”, porque es una banda especializada en ingresar a recintos privados para hacer este tipo de delitos. Además, al ser consultado si los sujetos podrían quedar en libertad, contestó: “Esperemos que no”.

Cabe recordar, que fue este martes que el secretario de Estado junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, informaron de las diligencias en el caso donde se sustrajeron 18 armas desde las dependencias del Labocar, donde confirmaron la detención de los tres sujetos identificados como Bryan Ramírez Villalobos, Luis Lobos Landaez y Christopher Segovia Vega.