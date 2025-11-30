Extraditan desde Colombia a chileno imputado por homicidio calificado: ocurrió en Calama en 2018

A través del trabajo coordinado entre Interpol Chile y la Policía Nacional de Colombia, se logró la detención y extradición de un ciudadano chileno de 28 años desde Bogotá, Colombia, por el delito de homicidio calificado.

El siniestro ocurrió en el 2018, cuando el sujeto asesinó a una mujer de 22 años en Calama, Región de Antofagasta. Ese día, el hombre, junto a dos personas más, tuvieron un enfrentamiento en la vía pública con integrantes de otro grupo, con quienes tenían rencillas anteriores.

La subcomisaria Ingrid Muñoz Gutiérrez de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santiago señaló que “este sujeto habría participado en compañía de otros dos individuos de sexo masculino, quienes luego de un altercado con otra persona, habrían concurrido hasta el domicilio de este, efectuando disparos hacia el interior del mismo, los cuales impactaron a la pareja de esta persona de sexo femenino, quien debido a las heridas torácicas y de nivel pulmonar, fallece producto de las mismas”.

Después, “este individuo escapar a Bogotá, siendo hallado por personal policial en la ciudad de Bogotá. Por esto, la OCN Interpol Santiago coordinó sus labores para lograr la publicación de una Notificación Roja en los sistemas de Interpol, así como su posterior captura y extradición”.

Con ello, finalmente “es detenido finalmente, y desde donde se concreta su extradición hacia nuestro país para ser puesto a disposición de los tribunales de justicia correspondientes”.

De acuerdo a la PDI, el sujeto extraditado también tenía al momento de los hechos ocurridos en 2018, diversas órdenes de detención pendientes. Entre ello contaba con órdenes de detención por los delitos de robo en lugar no habitado; robo con fuerza de cajeros automáticos y robo en bienes nacionales de uso público.