Cuatro fallecidos y diez heridos dejó una balacera en una reunión familiar en California

Un tiroteo se registró en una reunión familiar en un salón de banquetes en la ciudad de Stockton, en California, Estados Unidos. El ataque del sábado por la noche habría dejado hasta el momento cuatro personas fallecidas y diez heridas entre niños y adultos.

“Se trata de una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada. Los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Los detectives están trabajando activamente para determinar las circunstancias que condujeron a esta tragedia", detallaron sobre el hecho en un comunicado la oficina del sheriff del condado de San Joaquín.

Según la información de la oficina del sheriff, el hecho se habría producido alrededor de las 6:00 PM hora local. El recinto donde se localizaba este salón de banquetes compartía espacio con varios negocios.

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales locales. Por otro lado, el atacante se encontraría prófugo y la policía estaría recabando información para lograr identificarlo y conseguir su captura.

Mientras tanto, desde las redes sociales de la oficina del gobernador de California señalaron que el gobernador, Gavin Newsom, estaría en conocimiento del tiroteo. Los servicios de emergencia de la oficina del gobernador estarían realizando las coordinaciones con los equipos de emergencia.