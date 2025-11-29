Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirma la detención de un afgano en Texas por amenaza terrorista

Este sábado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos dio a conocer el arresto en Texas de un ciudadano afgano que fue acusado de realizar una amenaza terrorista, tras divulgar en redes sociales que preparaba un artefacto explosivo para destruir un edificio en la ciudad de Fort Worth.

Como se reveló durante esta jornada, Mohammad Dawood Alokozay fue arrestado el martes por el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI, tras ser acusado de realizar amenazas terroristas, luego de que publicara un video en TikTok en el que anunciaba la fabricación de una bomba para atacar la ciudad del norte de Texas.

“Mohammad Dawood Alokozay publicó un video de sí mismo en TikTok indicando que estaba construyendo una bomba con un objetivo en el área de Fort Worth”, precisó Tricia McLaughlin, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en una declaración difundida por la red social X.

Just one day before the Terrorist attack against our @NationalGuard, another Afghan national who was paroled into the United States under Biden’s Operation Allies Welcome was arrested for threatening to blow up a building in Fort Worth.



Mohammad Dawood Alokozay posted a video… pic.twitter.com/kKg6A2iCLl — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) November 29, 2025

El caso generó gran atención porque Alokozay también fue beneficiario de la Operación Aliados Bienvenidos, un programa creado por la administración Biden después del retiro de EE.UU. de Afganistán en agosto de 2021.

El mismo por el cual llegó como refugiado al país norteamericano Rahmanullah Lakanwal, el tirador de 29 años que habría estado detrás del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional, oriundos de Virginia Occidental, el miércoles pasado en Washington D.C.

La especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció a causa del ataque, mientras el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico.

Alokozay, quien permanece en el Centro Correccional del Condado de Tarrant, había sido admitido en territorio estadounidense el 7 de septiembre de 2022 como residente permanente legal, dentro de un cupo habilitado por la Operación Aliados Bienvenidos, informó el Departamento de Seguridad Nacional.