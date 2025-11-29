BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirma la detención de un afgano en Texas por amenaza terrorista

    El DHS precisó que el acusado publicó un video indicando que construía una bomba para atacar un edificio. Su arresto ocurrió un día antes de que otro ciudadano de Afganistán, que llegó bajo el mismo programa para refugiados, fuera aprehendido por un tiroteo en Washington.

    Por 
    Lya Rosen

    Este sábado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos dio a conocer el arresto en Texas de un ciudadano afgano que fue acusado de realizar una amenaza terrorista, tras divulgar en redes sociales que preparaba un artefacto explosivo para destruir un edificio en la ciudad de Fort Worth.

    Como se reveló durante esta jornada, Mohammad Dawood Alokozay fue arrestado el martes por el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI, tras ser acusado de realizar amenazas terroristas, luego de que publicara un video en TikTok en el que anunciaba la fabricación de una bomba para atacar la ciudad del norte de Texas.

    “Mohammad Dawood Alokozay publicó un video de sí mismo en TikTok indicando que estaba construyendo una bomba con un objetivo en el área de Fort Worth”, precisó Tricia McLaughlin, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en una declaración difundida por la red social X.

    El caso generó gran atención porque Alokozay también fue beneficiario de la Operación Aliados Bienvenidos, un programa creado por la administración Biden después del retiro de EE.UU. de Afganistán en agosto de 2021.

    El mismo por el cual llegó como refugiado al país norteamericano Rahmanullah Lakanwal, el tirador de 29 años que habría estado detrás del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional, oriundos de Virginia Occidental, el miércoles pasado en Washington D.C.

    La especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció a causa del ataque, mientras el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico.

    Alokozay, quien permanece en el Centro Correccional del Condado de Tarrant, había sido admitido en territorio estadounidense el 7 de septiembre de 2022 como residente permanente legal, dentro de un cupo habilitado por la Operación Aliados Bienvenidos, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

    Más sobre:Estados UnidosDepartamento de Seguridad NacionalAfganoAmenaza TerroristaBombaTexas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muertos en Gaza superan los 70.000 tras más de dos años de guerra pese al alto el fuego

    “Para Charly, la leyenda”: el encuentro de Rosalía con Charly García que incluyó intercambio de vinilos

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú

    Venezuela acusa a Estados Unidos de “amenaza colonialista” tras advertencia sobre su espacio aéreo

    Mira el regreso de La Oficina del Jappening con Ja en la Teletón

    Ucrania atribuye ataque con drones a dos naves de la “flota fantasma” rusa en el mar Negro

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú
    Chile

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú

    Tras estado de emergencia en frontera peruana: autoridades afirman que hay normalidad en el flujo migratorio de Arica

    Detienen a dos sujetos por robo de cobre: tenían más de una tonelada del material

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político
    Negocios

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político

    Solange Berstein: “Puede haber opiniones distintas, pero el consejo de la CMF funciona bien”

    Rodrigo Oyarzo, Banco BTG Pactual: “Estamos en la mitad de una fusión de dos bancos medianos, proceso que va a brindar una oportunidad”

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas
    Tendencias

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Flamengo pega primero en Lima: revisa el gol de Danilo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras
    El Deportivo

    Flamengo pega primero en Lima: revisa el gol de Danilo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

    Salvó de la expulsión: el duro planchazo de Erick Pulgar en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

    Nuevo portazo para el Loco: Godín sorprende y rechaza la oferta de Marcelo Bielsa en Uruguay

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    “Para Charly, la leyenda”: el encuentro de Rosalía con Charly García que incluyó intercambio de vinilos
    Cultura y entretención

    “Para Charly, la leyenda”: el encuentro de Rosalía con Charly García que incluyó intercambio de vinilos

    Mira el regreso de La Oficina del Jappening con Ja en la Teletón

    “Un gran amante de esta obra”: Teletón rindió homenaje a su fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, víctima de homicidio

    Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirma la detención de un afgano en Texas por amenaza terrorista
    Mundo

    Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirma la detención de un afgano en Texas por amenaza terrorista

    Muertos en Gaza superan los 70.000 tras más de dos años de guerra pese al alto el fuego

    Venezuela acusa a Estados Unidos de “amenaza colonialista” tras advertencia sobre su espacio aéreo

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón
    Paula

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile