Venezuela acusa a Estados Unidos de “amenaza colonialista” tras advertencia sobre su espacio aéreo

El gobierno de Venezuela acusó una “amenaza colonialista” por parte del presidente de Estados Unidos, luego de que el mandatario estadounidense publicara un mensaje en redes sociales advirtiendo sobre el uso del espacio aéreo venezolano. Según Caracas, la advertencia constituye “ una agresión extravagante, ilegal e injustificada ” que pretende socavar la soberanía nacional.

En un comunicado difundido por la Cancillería, el Ejecutivo acusó a Washington de intentar “aplicar extraterritorialmente una jurisdicción ilegítima” al pretender dar órdenes relacionadas con la integridad territorial y la seguridad de la aviación en Venezuela. “T ales declaraciones constituyen un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios básicos del derecho internacional ”, señala el texto.

Denuncia ante la ONU y acusaciones de amenaza del uso de la fuerza

El documento sostiene que la advertencia estadounidense representa “una amenaza explícita de uso de la fuerza”, supuestamente prohibida por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. También afirma que la acción vulnera el propósito de “mantener la paz y la seguridad internacionales”, recogido en el artículo 1 del mismo instrumento.

Caracas exigió “respeto irrestricto” a su espacio aéreo, citando las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Convención de Chicago de 1944, cuyo artículo uno establece que cada Estado tiene “soberanía completa y exclusiva” sobre el espacio aéreo sobre su territorio.

El gobierno venezolano aseguró además que Estados Unidos suspendió unilateralmente los vuelos de repatriación del “Plan Vuelta a la Patria”, que trasladaba semanalmente a migrantes venezolanos de regreso al país. Según la Cancillería, se habían realizado 75 vuelos desde el inicio del programa, movilizando a 13.956 personas.

Llamado a la comunidad internacional

Venezuela llamó a gobiernos, organismos multilaterales y a Naciones Unidas a rechazar lo que calificó como “un acto inmoral de agresión” que, según afirma, amenaza la soberanía del país y la estabilidad del Caribe y el norte de Sudamérica.

“El Gobierno Bolivariano no aceptará órdenes, amenazas o interferencia de ninguna potencia extranjera”, sostiene el comunicado, que cierra afirmando que el país continuará ejerciendo “plenamente” su soberanía sobre su espacio aéreo y que responderá “con dignidad y legalidad”.