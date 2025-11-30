Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

Fue una discusión presupuestaria que tuvo un inicio complejo. Sin embargo, hacia el final de ella el gobierno logró sortear las críticas y el Congreso terminó aprobando el último erario fiscal presentado en su mandato, tres días antes del plazo final. En lo central, se impuso manteniendo las proyecciones de ingresos y de gastos, las dos variables más cuestionadas por la oposición. Para la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, esta discusión no fue más polarizada que las de los años anteriores y, por lo mismo, valora los acuerdos alcanzados.

¿Con qué sensación se queda después de aprobado este Presupuesto que, por lo demás, es el último que ustedes proponen?

En las discusiones presupuestarias uno queda con la sensación de que el Presupuesto que salió es mejor que el que ingresó. Esto se debe a que, cuando se logra discutir, hay análisis que tienen los parlamentarios que hacen sentido y así se va mejorando el proyecto de ley. Entonces, es una sensación positiva.

¿La discusión estuvo más polarizada que años anteriores?

A mí, en estos cuatro años, me han tocado presupuestos muy polarizados, y siempre también entre elecciones. Entonces, ha sido una tónica que estos se produzcan con una alta tensión política. Un buen ejemplo es que el año pasado fuimos al Tribunal Constitucional por temas que eran absolutamente más políticos que propios de la discusión del Presupuesto.

¿Y a qué lo atribuye?

El Presupuesto es la discusión más importante del año en materia legislativa y obviamente polariza. Además, también contamos con parlamentarios de mucha experiencia dentro de la comisión y eso hace que la discusión tenga momentos más álgidos. Lo bueno es que siempre nos hemos podido poner de acuerdo y ha habido voluntad de ambas partes para ponerse de acuerdo.

Pero el rechazo masivo que se produjo en la comisión mixta fue algo inédito. ¿Por qué cree que ocurrió?

Hubo un momento de la discusión en la comisión mixta en que no se entendía qué es lo que quería la oposición. Por una parte, se decía que había que reducir el gasto, porque se consideraba que los ingresos no iban a ser suficientes para cumplir la meta fiscal, pero al mismo tiempo se requería la glosa republicana y al mismo tiempo se pedía por algunos aumentos específicos del Presupuesto. Entonces, encontrar la fórmula de cómo avanzar fue más difícil y eso llevó a lo que yo considero que fue un mal resultado de la comisión mixta.

28 Noviembre 2025 Entrevista a Javiera Martinez, Directora de Presupuesto. Foto: Andres Perez Andres Perez

Con ese rechazo, ¿se perdió el trabajo más técnico que se hace en esta instancia?

Más allá del resultado de la votación, ese rechazo no nos permitió hacer el trabajo que se hizo después, en las mesas técnicas, de saber cuáles eran las críticas más específicas que había y canalizarlas a lo que nosotros consideramos que era la línea roja de las discusiones: no se podía aumentar el marco de gasto. Entonces, algo positivo fue que en la discusión final hicimos reasignaciones, pero no se aumentó el marco de gasto, porque lo que a nosotros nos interesaba era justamente cuidar las dos metas fiscales con las cuales ingresó el Presupuesto: -1,1% del PIB de balance fiscal estructural y la deuda pública del 43,2% del PIB para 2026.

¿Qué ganó el gobierno y en qué cedió en la discusión del Presupuesto?

Lo más importante para el gobierno es que en un Presupuesto restrictivo se logró mantener el nivel de gasto y que el 1,7% de crecimiento se mantuvo dentro de la discusión. A juicio del Ejecutivo, no había espacio ni para decrecer más ni para aumentar el Presupuesto en niveles significativos.

¿En qué cedió?

En algunas ponderaciones que teníamos de los presupuestos. Por ejemplo, había algunos programas de la Junaeb que también tenían unas rebajas importantes y, al mismo tiempo, había un aumento en cultura. Finalmente, las rebajas de cultura pudieron suplementar los presupuestos de la Junaeb y de seguridad, principalmente.

A nivel macro, lo que se transmitió era que la oposición quería una reducción en las proyecciones de ingresos y menores gastos. Sin embargo, el gobierno no se movió y se impuso. ¿Por qué no se abrió a negociar esos temas, como sí lo hizo en el Presupuesto 2025?

Desde septiembre del 2024 a mayo del 2025 hicimos un trabajo importante de modernización y actualización de las proyecciones fiscales. Eso incluyó trabajar con microdatos, con modelos de serie de tiempo que permiten reflejar mejor las operaciones renta, entre otros. Entonces, si uno compara las proyecciones de mediano plazo, ya existió un reconocimiento de más de un punto del PIB, solamente por adecuar las proyecciones de ingresos. Si ahora hay diferencias en la proyección de ingresos, van a estar dentro de los rangos normales.

Valparaiso, 26 de noviembre 2025 El subsecretario Segpres, Nicolas Facuse, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, el ministro de Hacienda, Nicolas Grau, la directora de presupuesto, Javiera Martinez y la ministra Segpres, Macarena Lobos, durante la votacion de Ley de Presupuesto en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

¿Las diferencias se centraron en la recaudación por cumplimiento tributario?

En las reuniones fuimos acotando el marco de las diferencias hasta quedar en la recaudación de cumplimiento tributario, por el lado de los ingresos.

Y en materia de gastos, ¿había espacio para ajustes mayores?

Habíamos propuesto rebajas de manera administrativa y legal. Entonces, a nuestro juicio, también no era realista seguir bajando el gasto de manera administrativa, porque eso requiere mucha gestión. Además, cuando hemos hecho reasignaciones y rebajas los años anteriores, estaba en nuestro poder ejecutarlas. Pero cuando uno ya no tendrá esa responsabilidad es más complejo. Por ejemplo, había petición de hacer algún ajuste más en bienes de servicio y consumo, pero esos son gastos que ya están supercontenidos.

¿Ve espacio para ajustes mayores en el corto plazo como lo han planteado algunas candidaturas presidenciales?

Al gobierno no le corresponde hacer planteamientos específicos de candidaturas, pero creo que a veces no se visualiza lo complejo que es hacer ajustes de gasto y que, a mi juicio, es muy difícil pensar que la convergencia fiscal y su mantención en el tiempo se puede hacer solamente con la contención de gasto. Por eso también las variables de ingresos y crecimiento siempre tienen que estar presentes. Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso. Nos tuvimos que hacer cargo de parte del financiamiento de la PGU, de las deudas después de la pandemia y, además, impulsar temas que eran propios del programa de gobierno. Es poco realista pensar que a punta de temas administrativos se pueda avanzar más.

En ese sentido, ¿siguen considerando que el 92% del gasto corresponde a leyes?

Lo que nosotros decimos es que más del 90% del Presupuesto son leyes permanentes, inversión pública o intereses que no se pueden dejar de pagar. No veo espacio ni fiscal ni político para reducirlo. Y lo otro que han mencionado algunas candidaturas es que recortando el gasto en funcionarios públicos se pueden lograr ahorros importantes. ¿Es realista?

Tampoco veo que sea realista: el 50% del empleo público es de salud. Evidentemente hay un espacio importante de mejora sobre el empleo público en términos de gestión, pero que eso vaya a ser una reducción de gasto importante, lo veo poco probable. Uno puede hacer ejercicios de contención de gasto, es decir, que no siga aumentando, más que rebajar el gasto propiamente tal, porque las rebajas de gasto hay que gestionarlas, no es solamente que uno entregue menos recursos a un servicio, sino que lograr que las cosas sean más baratas. Eso efectivamente se transforma en una eficiencia del gasto.

¿Se puede, entonces, hacer un ajuste importante en poco tiempo?

La discusión se centra mucho en el gasto, pero poco se habla de los ingresos fiscales, toda vez que Chile tiene una tasa de recaudación como porcentaje del PIB menor, en términos agregados, a otros países. Entonces, este gobierno ha hecho esfuerzos de contención de gastos y por tener ingresos permanentes como la Ley del Royalty, de cumplimiento tributario, y hay otra ley hoy en día en el Congreso que termina con algunas exenciones que también permiten mayor recaudación, y otras que nos ayudan a mejorar nuestro crecimiento económico en el mediano plazo. Poner toda la carga en el gasto me parece poco realista y equivocado técnicamente, porque es una ecuación que depende de más variables.

Haciendo un poco de historia reciente, ¿la situación fiscal y de ingresos hubiera sido distinta si hubiese avanzado la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara?

Sí, eso fue algo que cambió el panorama fiscal en adelante, así como también la comprobación que ciertos supuestos de recaudación con respecto a otros ingresos también fueron poco acertados, como son el caso de la depreciación instantánea y el impuesto al lujo, que ha costado mucho que recaude.

¿Fueron muy optimistas o exigentes las metas fiscales considerando que el gobierno tuvo que cambiar el decreto fiscal?

El gobierno ha trabajado bajo metas exigentes, por eso hemos hecho tanto en materia de búsqueda de fuentes de ingresos permanentes, tanto en reasignación del gasto y en crecimiento, pero el crecimiento no tiene un impacto en el cortísimo plazo.

¿Y está bien que sean metas exigentes? Porque si no se cumplen va afectando la regla fiscal...

Hoy tenemos una regla dual, y eso significa que tenemos una regla del 45% del PIB como techo y eso es autoimpuesto. Yo soy partidaria de tener metas exigentes.

El asesor económico de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, afirmó que el techo de la deuda del 45% del PIB no tiene una justificación económica. ¿Por qué es 45% y no otro nivel?

El 45% del PIB es el resultado de la evaluación de tres metodologías distintas y cada metodología tenía como objeto maximizar distintos indicadores. A nuestro juicio, el 45% del PIB era el más conservador de aquellos, pero que permitía tener más garantizado el pago de intereses en el mediano plazo. Es verdad que es más bajo que los países de la Ocde o de similar PIB que nosotros, pero creo que nos mantiene con una ventaja competitiva que es muy importante tener.

¿El próximo gobierno debería mantener el límite del 45% del PIB?

No me gustaría opinar de decisiones de los próximos gobiernos, pero sí creo que es un buen límite. Tenemos varios argumentos para decir que es un buen límite, pero no se le puede cargar todo de nuevo a los gastos para poder permanecer bajo ese límite. Hay que poner harto énfasis también a conseguir mayores ingresos.

28 Noviembre 2025 Entrevista a Javiera Martinez, Directora de Presupuesto. Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Ve algún legado de materia fiscal del gobierno?

Esta semana publicamos un informe que resume los avances metodológicos e institucionales del gobierno. La implementación de la regla dual va a ser muy importante para la política fiscal en adelante, así como también todas las mayores exigencias que nos pusimos en materia de transparencia fiscal. La contención del gasto es una parte más permanente del quehacer, pero creo que ese estándar que pusimos va a ser muy importante hacia adelante.

¿Qué opina de quienes dicen que el país está quebrado fiscalmente?

No me gusta entrar en el debate contingente, pero es difícil argumentar aquello a partir de las cifras.

“A nivel personal, el año más complejo fue el 2023”

Con respecto a lo más personal y su balance de estos cuatro años, ¿qué momento fue el más complejo?

Del punto de vista fiscal, el año más complejo fue el 2024, por el desvío de la meta. Y en lo personal, el 2023.

Ese año la dejaron afuera de la Cámara de Diputados varias veces y hubo bastante tensión. ¿Pensó en algún momento renunciar?

Uno siempre está disponible y autoevaluándose y obviamente que si uno complejiza mucho la conversación, siempre está disponible a dar un paso al costado si es que así se estima conveniente por parte del gobierno. Pero afortunadamente, a nivel de equipo de gobierno y de Hacienda, siempre conté con respaldo. Incluso en mis momentos de más agotamiento tuve la fuerza también para seguir.

¿Pero nunca pensó en renunciar?

No, porque había que hacer la pega, entonces me refugié mucho en eso. Pero uno siempre está disponible a los cambios en el equipo.

Mirando hacia atrás, la frase que dijo el exministro Marcel, de que usted era la mejor directora de Presupuestos desde el 90 a la fecha, la sobreexpuso...

Recibir un cumplido así de parte de alguien como el ministro Marcel fue un honor. No tendría nada más que decir al respecto.

¿Qué hará después del 11 de marzo?

Sigo pensando en estudiar.