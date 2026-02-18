SUSCRÍBETE
    Gendarmería inicia sumario en cárcel de San Antonio tras ronda de inspección que dejó “observaciones”

    Esto tras una visita inspectiva llevada a cabo durante el fin de semana. Desde Gendarmería señalaron que "se levantaron observaciones, las que fueron entregadas a la autoridad regional para adoptar las acciones que corresponden”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Desde Gendarmería de Chile informaron que se adoptaron medidas en la cárcel de San Antonio tras detectar una serie de observaciones durante una ronda de inspección realizada durante el fin de semana.

    Según fuentes de La Tercera, a raíz de esto se habría iniciado un sumario, a la vez que se habría suspendido a funcionarios mientras se realice la investigación.

    La ronda de inspección, liderada por el Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, se llevó a cabo durante el fin de semana en distintas unidades penales y destacamentos de tribunales de la Región de Valparaíso, entre ellos el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio.

    Según señalaron desde la institución a través de un comunicado, “en su recorrido se reforzaron instrucciones y se levantaron observaciones, las que fueron entregadas a la autoridad regional para adoptar las acciones que corresponden”.

    Desde Gendarmería además detallaron que el Subdepartamento de Servicios Especializados, dependiente del Departamento de Seguridad Penitenciaria, efectuó un procedimiento de registro y allanamiento en el recinto penal, luego de que durante la mañana del domingo 15 de febrero se detectara el lanzamiento de un arma de fuego, munición y droga desde el exterior. En la ocasión se logró la incautación de diferentes elementos prohibidos.

    Con el fin de evitar futuros hechos de violencia, desde Gendarmería implementaron el Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026, a la vez que reiteraron “es clave el cumplimiento riguroso de las responsabilidades asignadas al personal, reforzando la capacidad de vigilancia y gestión del riesgo”.

