    Nacional

    Gobierno sorprende y anuncia reforma constitucional para que Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad

    La medida anunciada por el Presidente Boric surgió tras conocerse los alcances de la denominada operación Apocalipsis. Como detalló el Mandatario, las labores de custodia y control de cárceles dependerán de Seguridad, mientras que lo referente a reinserción permanecerá a cargo de Justicia.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    A poco menos de tres meses de dejar La Moneda, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma que cambiará el destino de Gendarmería.

    Tras conocer los resultados de una investigación que detectó una red de corrupción en la institución penitenciaria, y que derivó en la detención de 44 gendarmes, el Mandatario decidió avanzar en un proyecto de ley que separará las funciones que hasta ahora desarrollaba el organismo comandando por el director nacional Rubén Pérez.

    Las labores referentes a seguridad pública, control de cárceles y custodia de reos pasarán a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que para las labores de reinserción se creará un nuevo organismo que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

    El Mandatario lo explicó así: “Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia, en una nueva institución a cargo de esta materia".

    ¿Por qué ahora? De acuerdo con fuentes de gobierno, desde que el ministro Luis Cordero se desempeñaba en Justicia había planteado la necesidad de hacer este cambio, al igual que como se había esbozado en gobiernos anteriores.

    Sin embargo, había otras voces que se inclinaban por mantener las labores de seguridad y reinserción unidas. De hecho, así lo había expresado hasta fines de octubre el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz, quien en medio del lanzamiento del libro del exministro Hernán Larraín sobre la crisis carcelaria, se mostró dudoso de la efectividad que podría tener una reforma como la que hoy deberán impulsar.

    Los antecedentes que reveló la denominada operación Apocalipsis terminaron por convencer al Presidente Boric de que había que avanzar en la medida. Así, a inicios de semana mandató al Ministerio de Seguridad para que avanzara en la elaboración de la reforma con el objetivo de que ingrese a discusión parlamentaria antes del receso legislativo.

    Por lo mismo, como adelantó Boric en su punto de prensa, abordó el asunto con el presidente electo, José Antonio Kast, en la reunión que sostuvieron en La Moneda para así contar con los apoyos para materializar la reforma en el corto plazo.

    “Algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer y vamos a conversar más en detalle porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político, porque combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tienen que haber diferencias políticas”, sostuvo el Jefe de Estado.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Acelerador

    Frente a los anuncios del Mandatario, el ministro de Seguridad tomó la palabra y detalló que “esta reforma que acaba de anunciar el Presidente, no sólo es una manera de reestructurar y reorganizar Gendarmería, es también una manera de limpiar a Gendarmería de los malos elementos que están en su interior”.

    “La reforma que acaba de plantear el Presidente es una reforma que durante largos años distintas administraciones han tratado de llevar a cabo y ha sido imposible. Creo que hay consenso en el país, que las cárceles cumplen un rol relevante en el combate al crimen organizado. Es esta la oportunidad para avanzar en esto. Y esa oportunidad se acaba con este receso legislativo”, complementó.

    Por ello, Cordero enfatizó su llamado a que una vez que el proyecto ingrese, se pueda despachar a la brevedad, incluso antes de que los parlamentarios inicien sus vacaciones.

    “La custodia de los recintos penitenciarios es un asunto de seguridad pública que tiene que estar en manos del Ministerio de Seguridad Pública; Gendarmería debe ser una institución de seguridad pública, con todo lo que eso implica. Los aspectos vinculados a reinserción, que tienen que ver con derechos, es una competencia del Ministerio de Justicia, como ha señalado el Presidente, que debiera estar en una institución separada”, acotó.

    Al abordar las implicancias, el ministro deslizó desde ya que el hecho de que Gendarmería pase a ser una institución de seguridad, implica que será una institución “obediente, jerarquizada y no deliberante”. Por tanto, al igual que como en Carabineros y la PDI, los funcionarios no podrán asociarse.

    MARIO TELLEZ

    La crisis

    Consultado sobre las anunciadas modificaciones, el exministro de Justicia Hernán Larraín, quien ha sido uno de los impulsores de la división de tareas que por años ha tenido Gendarmería, valoró la propuesta.

    “La crisis carcelaria tocó fondo hace rato, pero no ha existido la conciencia de su envergadura ni la voluntad suficiente para intervenir en forma radical. Nuestras autoridades han carecido del sentido de urgencia para realizar una reforma integral. La inédita detención de 44 gendarmes es una noticia desoladora y ahorra mayores comentarios, salvo valorar el trabajo de la Fiscalía para dejar en evidencia esta red de corrupción”, sostuvo en primer punto.

    Luego agregó lo siguiente: “Hace poco más de un mes nuestro programa de Justicia de la UC presentó en un libro un conjunto de propuestas para una política penitenciaria en serio. Propusimos, entre otras numerosas iniciativas, la separación de las funciones de Gendarmería, custodia y reinserción, en dos instituciones. La autoridad tuvo una tibia acogida a esta proposición, por eso me alegro de encontrar ahora el reconocimiento de que este es el mejor camino a seguir para la redefinición institucional de las tareas penitenciarias".

    “No solo hay que terminar con la corrupción, el crimen organizado y el descontrol interno de muchos planteles carcelarios, hay que repensar la institucionalidad, sus estrategias y políticas criminales íntegramente. Será tarea del próximo gobierno”, sumó Larraín.

    FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Desde el Congreso, igualmente, el diputado Rubén Oyarzo (PR) también celebró la medida, aunque insistió en que a la luz de todos los antecedentes conocidos, “llega tarde”.

