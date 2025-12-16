44 gendarmes detenidos tras operativo para desbaratar red de corrupción en recintos penitenciarios

66 personas, 44 de ellas funcionarios de Gendarmería, fueron detenidos en un operativo policial llevado a cabo en múltiples recintos penitenciarios del país con el fin de desbaratar una red de corrupción para el ingreso de productos ilegales a las cárceles del país.

En el operativo, denominado como Operación Apocalipsis, participaron más de 500 efectivos policiales, y se enfocó en una red de corrupción la cual utilizaba el sector de encomiendas para ingresar productos prohibidos a las cárceles mediante el pago de sobornos, los cuales superan en su totalidad los 6.300 millones de pesos.

Según detalló el Fiscal Regional Occidente, Marcos Pasten, “respecto de investigaciones que venían dándose en distintas fiscalías regionales, ya desde el año 2022, tomamos conocimiento, a grandes rasgos, de que en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, me refiero a Santiago 1 y al CPF San Joaquín, funcionarios de gendarmería, coludidos con particulares, realizaban actos destinados a ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos”

De acuerdo a lo que agregó, estos “también adoptaban decisiones que permitían el ingreso de personas que, de no haber mediado este acto de corrupción, no podrían haber ingresado al recinto penitencial, especialmente a Santiago I”.

Es así como se detectaron infracciones a la Ley de Drogas, Ley de Control de Armas, así como el ingreso de teléfonos celulares de forma irregular a los recintos.

Respecto al funcionamiento de esta red, las autoridades detallaron que se logró detectar que en las afueras de los recintos operaban grupos criminales conocidos como “Manillas” o “Manilleros”, los cuales en colusión con gendarmes ingresaban diferentes especies al interior de los establecimientos. Para esto es que pagaban a los funcionarios dependiendo del producto entre $10.000 y $400.000.

Junto con esto, según detalló el fiscal, también se permitía que “personas que no estaban enroladas para ingresar al recinto penitenciario, generalmente por tener una situación migratoria irregular, previo pago de una cantidad de dinero, podían ingresar al establecimiento eludiendo los controles que Gendarmería ha establecido”.

Los funcionarios además utilizaban a sus parejas o familiares como testaferros con el fin de ocultar el origen de los dineros. Junto con los detenidos se logró la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.

De acuerdo a lo que detallaron desde Fiscalía, aunque la mayor parte de las detenciones se efectuaron en la Región Metropolitana, el operativo también se realizó en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.

En la ocasión, el fiscal además explicó que una de las modalidades de ingreso era denominada la feria, donde los funcionarios “ingresaban productos que ofrecían precisamente a los internos previo pago de una cantidad elevada de dinero, me refiero fundamentalmente también a carne, licor y otras sustancias, también teléfonos celulares”.

“También en el sector de los módulos hemos detectado que funcionarios de gendarmería previo pago, procedían a trasladar internos que, de no haber mediado este pago ilícito, no hubiesen podido transportarse de un módulo a otro, y en algunas ocasiones también los funcionarios de Gendarmería obligaban a los internos a entregar una suma de dinero para devolverles los propios teléfonos que les habían incautado”, añadió.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, apuntó que “esto no es algo que haya sorprendido a Gendarmería de Chile ni al Ministerio de Justicia todo lo contrario, esto es algo que nosotros previmos que podía estar ocurriendo y se tomaron las decisiones para que esto deje de ocurrir”.

En tanto el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, apuntó que “una investigación de esta naturaleza es posible, con los resultados que esta ha arrojado, si trabajamos de manera colaborativa y conjunta el Ejecutivo, el Gobierno, la Fiscalía, la Policía, en este caso en particular la PDI, y durante la madrugada de hoy también Carabineros”.

“Del Ejecutivo no basta solo la buena disposición o el ánimo de cooperar, también es necesario que se involucre directamente, que participe Gendarmería de Chile, y en el trabajo, ha intervenido, insisto, no solo el Ministerio Público y la PDI, sino que también de manera muy activa la Gendarmería de Chile”, agregó.

Los detenidos serán formalizados el próximo viernes 19 de diciembre en el 12vo Juzgado de Garantía de Santiago.