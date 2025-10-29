SUSCRÍBETE
Nacional

Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

La actividad considera la participación de 20 mil corredores. Metro adelantará el horario de inicio del servicio de la Línea 1,

José NavarretePor 
José Navarrete

A inicios de esta semana, en el marco de la 3° versión de la Corrida Gana Santiago, el gobernador, Claudio Orrego, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, y el subgerente de Línea 1 de Metro, Juan Huentupil, dieron a conocer la planificación para el funcionamiento del transporte durante esta fiesta deportiva que se realizará en el centro de la capital este domingo 3 de noviembre.

“Queremos que sea una verdadera fiesta del deporte, con un estándar organizativo de primer nivel gracias a Prokart, los mismos organizadores de la Maratón de Santiago. Este es un evento pensado para que las familias disfruten, para que la ciudad se llene de vida, energía y comunidad. Recuperar Santiago para las personas también significa generar instancias como esta”, destacó Orrego.

Durán, en tanto, informó que se dispondrá de un “estándar organizativo de alto nivel para recibir a más de 20 mil corredores, coordinado con Carabineros, Transportes y los servicios de salud para garantizar un evento seguro y bien gestionado”.

La planificación

Los recorridos de 10 y 21 kilómetros serán los primeros en largar, a las 8.00 horas, mientras que la distancia de 5 kilómetros comenzará a las 10.15 horas, desde el mismo punto central de la capital.

Respecto del tránsito y los desvíos programados, las autoridades hicieron hincapié en planificar con anticipación los desplazamientos y preferir el transporte público durante la mañana del evento.

Metro adelantará el horario de inicio del servicio de la Línea 1, siendo la apertura a las 06.30 horas, una alternativa que busca ser rápida y segura para quienes se dirijan al sector de La Moneda, donde estará ubicado el punto de partida.

Tramos y cierres de calles

El tramo 5K considera un circuito por Paseo Bulnes – Nataniel Cox – Ramón Corvalán – Ejército.

Se aplicarán cierres en Alameda calzada sur entre Paseo Bulnes y Ramón Corvalán. Y en Alameda calzada norte entre Ramón Corvalán y Ejército.

Habrá desvíos, en sentido oriente–poniente por Blanco Encalada o Santa Isabel. Y en sentido poniente–oriente por Matta o Santa Isabel.

Accesos al centro por Portugal, Curicó y Dieciocho.

El tramo 10K se desarrollará por Paseo Bulnes – Nataniel Cox – Ramón Corvalán – Ruiz Tagle.

Se aplicarán cierres en Alameda calzada sur entre Paseo Bulnes y Ramón Corvalán. Y en Alameda calzada norte entre Ramón Corvalán y Ruiz Tagle.

Habrá desvíos hacia el poniente por avenida Matta o Blanco Encalada. Y hacia el oriente por Santa Isabel o Portugal.

Estarán cerrados los cruces en Ejército, San Ignacio y Lira.

El tramo 21K comprende Paseo Bulnes – Nataniel Cox – Ramón Corvalán – Obispo Manuel Umaña – Toro Mazote.

Aplicarán cierres en Alameda calzada sur entre Paseo Bulnes y Ramón Corvalán. Y Alameda calzada norte entre Ramón Corvalán y Toro Mazote.

Se alistan cierres alternados en Umaña y Toro Mazote.

Habrá desvíos oriente–poniente por Matta, Blanco Encalada o Santa Isabel.

Estarán cerrados los cruces en Nataniel Cox, Ejército, San Ignacio, Lira, Portugal y San Diego.

Todos los cortes serán parciales y temporales, reabriéndose de forma progresiva una vez finalizados los recorridos.

La información del evento está disponible los sitios gobiernosantiago.cl y corporacionrm.cl, pinchando el banner de la corrida Gana Santiago.

