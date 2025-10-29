Los desvíos de tránsito que operarán en el centro este domingo 2 de noviembre por 3° versión de la Corrida Gana Santiago

A inicios de esta semana, en el marco de la 3° versión de la Corrida Gana Santiago, el gobernador, Claudio Orrego, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, y el subgerente de Línea 1 de Metro, Juan Huentupil, dieron a conocer la planificación para el funcionamiento del transporte durante esta fiesta deportiva que se realizará en el centro de la capital este domingo 3 de noviembre.

“Queremos que sea una verdadera fiesta del deporte, con un estándar organizativo de primer nivel gracias a Prokart, los mismos organizadores de la Maratón de Santiago. Este es un evento pensado para que las familias disfruten, para que la ciudad se llene de vida, energía y comunidad. Recuperar Santiago para las personas también significa generar instancias como esta”, destacó Orrego.

Durán, en tanto, informó que se dispondrá de un “estándar organizativo de alto nivel para recibir a más de 20 mil corredores, coordinado con Carabineros, Transportes y los servicios de salud para garantizar un evento seguro y bien gestionado”.

La planificación

Los recorridos de 10 y 21 kilómetros serán los primeros en largar, a las 8.00 horas, mientras que la distancia de 5 kilómetros comenzará a las 10.15 horas, desde el mismo punto central de la capital.

Respecto del tránsito y los desvíos programados, las autoridades hicieron hincapié en planificar con anticipación los desplazamientos y preferir el transporte público durante la mañana del evento.

Metro adelantará el horario de inicio del servicio de la Línea 1, siendo la apertura a las 06.30 horas, una alternativa que busca ser rápida y segura para quienes se dirijan al sector de La Moneda, donde estará ubicado el punto de partida.

Tramos y cierres de calles

El tramo 5K considera un circuito por Paseo Bulnes – Nataniel Cox – Ramón Corvalán – Ejército.

Se aplicarán cierres en Alameda calzada sur entre Paseo Bulnes y Ramón Corvalán. Y en Alameda calzada norte entre Ramón Corvalán y Ejército.

Habrá desvíos, en sentido oriente–poniente por Blanco Encalada o Santa Isabel. Y en sentido poniente–oriente por Matta o Santa Isabel.

Accesos al centro por Portugal, Curicó y Dieciocho.

El tramo 10K se desarrollará por Paseo Bulnes – Nataniel Cox – Ramón Corvalán – Ruiz Tagle.

Se aplicarán cierres en Alameda calzada sur entre Paseo Bulnes y Ramón Corvalán. Y en Alameda calzada norte entre Ramón Corvalán y Ruiz Tagle.

Habrá desvíos hacia el poniente por avenida Matta o Blanco Encalada. Y hacia el oriente por Santa Isabel o Portugal.

Estarán cerrados los cruces en Ejército, San Ignacio y Lira.

El tramo 21K comprende Paseo Bulnes – Nataniel Cox – Ramón Corvalán – Obispo Manuel Umaña – Toro Mazote.

Aplicarán cierres en Alameda calzada sur entre Paseo Bulnes y Ramón Corvalán. Y Alameda calzada norte entre Ramón Corvalán y Toro Mazote.

Se alistan cierres alternados en Umaña y Toro Mazote.

Habrá desvíos oriente–poniente por Matta, Blanco Encalada o Santa Isabel.

Estarán cerrados los cruces en Nataniel Cox, Ejército, San Ignacio, Lira, Portugal y San Diego.

Todos los cortes serán parciales y temporales, reabriéndose de forma progresiva una vez finalizados los recorridos.

La información del evento está disponible los sitios gobiernosantiago.cl y corporacionrm.cl, pinchando el banner de la corrida Gana Santiago.