Más de 2 mil morosos del CAE se han acogido a una de las reprogramaciones extraordinarias aprobadas en la megarreforma

Luego de que el sábado se publicara en el Diario Oficial la megarreforma impulsada por el gobierno, en las últimas horas fueron habilitados los mecanismos aprobados en la ley para reprogramar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Tanto la Tesorería General de la República como Comisión Ingresa, encargada de administrar el Sistema de Créditos para Estudios Superiores, habilitaron las plataformas para acogerse al proceso extraordinario de reprogramación.

La opción corre para dos tipos de deudores: por un lado, aquellos que tienen sus deudas ejecutadas ante la Tesorería General de la República (TGR) y, por otro, los que mantienen dos o más cuotas morosas en los bancos y cuya garantía aún no ha sido cobrada. La medida, acorde a la ley, estará disponible durante 90 días corridos, plazo que se cumple el 15 de enero de 2027.

Respecto a quienes tienen morosidad con la banca, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, detalló que “podrán establecer un nuevo convenio pagando solo una cuota y las deudas morosas trasladarlas hacia el final del periodo ”.

En este caso, lo que se ofrece es ponerse al día pagando una cuota, eliminando los intereses moratorios y gastos de cobranza asociados al retraso. Esto implica que al pagar esa cuota los deudores quedan “al día”, pudiendo retomar el pago de su CAE, y las reprogramadas se ponen al final del calendario de pago original.

Acorde a información de Ingresa, de los 74.632 deudores habilitados, 7.424 ya ingresaron a revisar su propuesta de reprogramación desde abierto el formulario al mediodía del lunes. De ellos, 1.535 aceptaron las condiciones y durante el primer día se recibieron 551 pagos de la cuota requerida para reprogramar.

“Nuestro llamado es a no esperar hasta el último momento, sino a revisar oportunamente cómo acceder a la reprogramación y realizar el trámite dentro de los 90 días establecidos para este proceso”, señaló Tomás Bayón, director ejecutivo de Comisión Ingresa.

Una vez regularizados, estos deudores tendrán las mismas condiciones de su crédito, mantendrán la garantía estatal y podrán acceder a los beneficios de pago existentes. No pueden suscribir a esta modalidad deudores que ya hayan reprogramado su CAE previamente o cuya garantía haya sido cobrada. Para estos últimos están los convenios directos con TGR.

La subsecretaria Valdés dijo que “la invitación es a que tomen esta opción, ya que a través del pago de una sola cuota quedan al día con el banco y pueden postular a los beneficios solidarios”.

Los deudores que quieran acceder a esta modalidad deben entrar a Mi Crédito CAE, donde pueden revisar y aceptar o rechazar la propuesta de reprogramación, así como la información para pagar la cuota requerida y la firma presencial del nuevo convenio de pago.

Garantías ejecutadas

“Quienes ya tengan la deuda ejecutoriada ante la Tesorería podrán repactar la totalidad de su deuda en 48 cuotas mensuales iguales como una nueva alternativa al convenio de pago”, explicó también la subsecretaria Valdés. Según TGR, tras las primeras horas desde habilitada la opción hay más de 500 convenios suscritos.

Al aceptar ese convenio, el deudor se compromete a saldar toda su deuda en un máximo de 48 cuotas mensuales expresadas en UTM tras pagar un pie inicial propuesto por TGR. El cálculo de las cuotas es sobre la totalidad de la deuda y lo que cambia para el deudor es dejar de ser moroso, toda vez que no hay aparejado ningún tipo de condonación.

A su vez, el deudor también puede pagar un pie mayor al propuesto, con lo que sus restantes cuotas podrían bajar.

Por ejemplo: una persona que debe 9,6 millones de pesos y que elige pagar en 48 cuotas, tendrá una primera cuota propuesta por TGR y otras siguientes 47 cuotas de igual valor entre sí. Las cuotas, vale reiterar, están fijadas en UTM, por lo que pueden variar conforme avanzan los meses.

Esta es una opción paralela a la actual de hasta 24 meses, con cuotas del 10% de los ingresos mensuales del deudor como tope. De hecho, al terminar ese tiempo la persona podía seguir debiendo dinero, en cambio ahora se calcula un plan para pagar todo lo adeudado. La modalidad está disponible incluso para quienes ya tienen un convenio vigente, que pueden solicitar el cambio.

La clave para entender esta nueva modalidad es que no está diseñada para condonar una parte de lo adeudado, sino para volver a cobrable una deuda que, hasta aquí, no lo está siendo. Eso sí, con este convenio la cuota puede terminar siendo mucho mayor.

Jean Paul Quinteros, economista y académico de la U. Central, dice que esta modalidad es “una facilidad operativa porque no rebaja el capital ni ofrece descuento por alguien que paga de manera anticipada”. Cree que esta fórmula es para quien está en un riesgo inminente de embargo, una retención de devolución de impuestos o un saldo adeudado bastante acotado y tenga capacidad de pago mensual. Por el contrario, asegura que no es conveniente para quienes tienen saldos elevados y bajos ingresos. “Con cuotas mensuales muy altas van a mantener su condición de no poder pagar su deuda con el Estado”, dice.

Al respecto, desde la TGR señala que son 577.930 las personas que podrían tomar este convenio. Y destacan: “Uno de los beneficios de esta ley es que todos pueden hacerlo, incluso quienes ya tienen un convenio vigente pueden suscribir a éste. El grupo de deudores con renta sobre $ 5 millones, que hasta ahora no podían tomar un convenio, también podrán hacerlo excepcionalmente por este periodo transitorio de 90 días”.

La deuda actual con el Fisco es de $ 4,28 billones y, acorde a la Tesorería, hay un grupo importante con deuda de menos de $ 500.000. “Este convenio también puede ser una opción para regularizar su situación, suspender las acciones de cobro y pagar bajas cuotas mensuales”.

El trámite, para este caso, se hace en tgr.gob.cl/reconstruccion.