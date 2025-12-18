Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes
Según informaron desde Metro el servicio en Línea 2 sólo está funcionando entre estaciones Franklin y Vespucio Norte.
Durante la mañana de este jueves, Metro informó que la Línea 2 opera con servicio parcial, funcionando únicamente entre las estaciones Franklin y Vespucio Norte.
Según informaron a través de sus redes sociales, son 12 las estaciones que se encuentran sin servicio de trenes y corresponden a: El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental, Ciudad del Niño, Lo Ovalle, El Parrón, La Cisterna. El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y Hospital el Pino.
Ante la contingencia desde RED Movilidad anunciaron un refuerzo en superficie en el tramo afectado.
De acuerdo a la información preliminar, esto se debería a problemas con un tren en la vía.
