Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes

Durante la mañana de este jueves, Metro informó que la Línea 2 opera con servicio parcial, funcionando únicamente entre las estaciones Franklin y Vespucio Norte.

Según informaron a través de sus redes sociales, son 12 las estaciones que se encuentran sin servicio de trenes y corresponden a: El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental, Ciudad del Niño, Lo Ovalle, El Parrón, La Cisterna. El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y Hospital el Pino.

Ante la contingencia desde RED Movilidad anunciaron un refuerzo en superficie en el tramo afectado.

De acuerdo a la información preliminar, esto se debería a problemas con un tren en la vía.