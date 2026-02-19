Ministro (S) de Salud informa que aumentaron a cinco los fallecidos por explosión de camión en Renca

El ministro (S) de Salud, Bernardo Martorell, informó que aumentaron a cinco los fallecidos producto de la explosión de un camión que transportaba gas en Renca.

La confirmación de la quinta víctima fatal llegó esta tarde. De acuerdo a la autoridad, se trata de una persona que su cuerpo fue encontrado en el sitio del suceso.

Además informó que son 17 las personas que continúan hospitalizadas productos de lesiones de diversa consideración provocadas por la explosión.