SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Otro error: Gendarmería inicia sumario por errónea liberación de imputado en Puente Alto

    El sujeto, identificado como Claudio Retamales Reyes, debía cumplir prisión preventiva tras ser formalizado por robo en lugar no habitado. Pese a ello, fue puesto en libertad.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un nuevo hecho irregular preocupa en las filas de Gendarmería. Nuevamente se constató que personal de la institución dejó en libertad a un imputado respecto del cual se había decretado su prisión preventiva.

    De acuerdo con antecedentes recopilados por este medio, el hecho se registró durante la jornada del sábado 10 de enero, en el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

    Se trata de una situación que tiene como protagonista a Claudio Retamales Reyes, quien fue formalizado por el delito de robo en lugar no habitado y contra quien se decretó prisión preventiva. Sin embargo, por un error que hoy es motivo de investigación, fue liberado por funcionarios de Gendarmería.

    Consultados respecto del hecho, desde la institución liderada por Rubén Pérez señalaron que “Gendarmería de Chile, instruyó la realización de un sumario administrativo, tras una presunta irregularidad en la libertad de un imputado, ocurrida en el Juzgado de Garantía de Puente Alto”.

    “Al sujeto, que fue puesto a disposición del tribunal por personal policial, se le decretó su ingreso a prisión preventiva. Sin embargo, por causas que se investigan, personal institucional presente en la sala de audiencia, procedió con su liberación”, agregaron.

    De la misma forma, hicieron presente que “junto con calificar este hecho como grave e inaceptable, Gendarmería está a disposición y en coordinación con el Ministerio Público, para aportar con las diligencias pertinentes, mientras que el Juzgado de Garantía de Puente Alto ordenó la captura inmediata del imputado”.

    Pero más allá de las disposiciones de la institución penitenciaria, como pudo conocer este medio, hay una serie de reproches de parte de gendarmes respecto de la forma de abordar este tipo de problemáticas, ya que insisten en que la línea de mando es la que está fallando.

    En privado, desde algunas organizaciones de funcionarios, no niegan que existan errores de parte de funcionarios, pero también recalcan que los oficiales de la institución que deben velar por el correcto actuar, están ausentes.

    En este caso en particular no había un oficial a cargo del procedimiento, lo que -dicen- aumenta la posibilidad de que se repliquen estas falencias.

    Las mismas fuentes sostienen, asimismo, que recién durante la jornada del lunes 12 de enero se emanó desde la Subdirección Operativa de Gendarmería, un protocolo para el otorgamiento de libertades desde tribunales de justicia, lo que califican de inaceptable.

    Todo esto se produce, además, cuando las asociaciones se han enfrentado con el Ejecutivo por la reforma que divide las labores de Gendarmería y traspasa lo referente a las labores de custodia al Ministerio de Seguridad.

    Más sobre:GendarmeríaJuzgado Garantía Puente AltoSumario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna

    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial

    Licencias cruzadas, ausencias injustificadas y un médico irregular: Contraloría destapa severas anomalías en salud municipal de Pemuco

    “Infundadas y oportunistas”: diputados PS fustigan críticas del FA y el PC por respaldos a Ley Naín-Retamal tras absolución de Claudio Crespo

    Lo más leído

    1.
    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    2.
    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    3.
    El complejo camino judicial para que Amparo Noguera pueda recuperar el dinero tras ser víctima de estafa

    El complejo camino judicial para que Amparo Noguera pueda recuperar el dinero tras ser víctima de estafa

    4.
    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    5.
    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna
    Chile

    La notificación del nuevo Segpres de Kast al gobierno que precedió el emplazamiento de Boric a Kast por sala cuna

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Licencias cruzadas, ausencias injustificadas y un médico irregular: Contraloría destapa severas anomalías en salud municipal de Pemuco

    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau
    Negocios

    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    Wom gana demanda contra Entel: Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal

    Boeing supera ventas de rival Airbus por primera vez desde 2018

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis
    El Deportivo

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    Cultura y entretención

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial
    Mundo

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender