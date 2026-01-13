Otro error: Gendarmería inicia sumario por errónea liberación de imputado en Puente Alto

Un nuevo hecho irregular preocupa en las filas de Gendarmería. Nuevamente se constató que personal de la institución dejó en libertad a un imputado respecto del cual se había decretado su prisión preventiva.

De acuerdo con antecedentes recopilados por este medio, el hecho se registró durante la jornada del sábado 10 de enero, en el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

Se trata de una situación que tiene como protagonista a Claudio Retamales Reyes, quien fue formalizado por el delito de robo en lugar no habitado y contra quien se decretó prisión preventiva. Sin embargo, por un error que hoy es motivo de investigación, fue liberado por funcionarios de Gendarmería.

Consultados respecto del hecho, desde la institución liderada por Rubén Pérez señalaron que “Gendarmería de Chile, instruyó la realización de un sumario administrativo, tras una presunta irregularidad en la libertad de un imputado, ocurrida en el Juzgado de Garantía de Puente Alto”.

“Al sujeto, que fue puesto a disposición del tribunal por personal policial, se le decretó su ingreso a prisión preventiva. Sin embargo, por causas que se investigan, personal institucional presente en la sala de audiencia, procedió con su liberación ”, agregaron.

De la misma forma, hicieron presente que “junto con calificar este hecho como grave e inaceptable, Gendarmería está a disposición y en coordinación con el Ministerio Público, para aportar con las diligencias pertinentes, mientras que el Juzgado de Garantía de Puente Alto ordenó la captura inmediata del imputado”.

Pero más allá de las disposiciones de la institución penitenciaria, como pudo conocer este medio, hay una serie de reproches de parte de gendarmes respecto de la forma de abordar este tipo de problemáticas, ya que insisten en que la línea de mando es la que está fallando.

En privado, desde algunas organizaciones de funcionarios, no niegan que existan errores de parte de funcionarios, pero también recalcan que los oficiales de la institución que deben velar por el correcto actuar, están ausentes.

En este caso en particular no había un oficial a cargo del procedimiento, lo que -dicen- aumenta la posibilidad de que se repliquen estas falencias.

Las mismas fuentes sostienen, asimismo, que recién durante la jornada del lunes 12 de enero se emanó desde la Subdirección Operativa de Gendarmería, un protocolo para el otorgamiento de libertades desde tribunales de justicia, lo que califican de inaceptable.

Todo esto se produce, además, cuando las asociaciones se han enfrentado con el Ejecutivo por la reforma que divide las labores de Gendarmería y traspasa lo referente a las labores de custodia al Ministerio de Seguridad.