Reportan trombas marinas en zona sur: Armada avisa que cinco regiones podrían presentar este fenómeno

Durante la tarde de este sábado, se registraron trombas marinas en dos regiones del país: Los Ríos y Biobío.

Una se identificó frente a la costa y sobre el río Biobío, en la región del Biobío.

Otros registros fueron captados desde San Pedro de la Paz y Caleta Lenga, en Hualpén. También se vio una en Chaihuín, Corral, de la región de Los Ríos.

Créditos: X

El capitán de la Armada, Gonzalo Bertolotto Quintana, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, informó que esto “ocurrió alrededor de las 14.00 horas y se confirmó producto de algunos videos que fueron circulando en redes sociales e informaciones que llegaron al Centro Meteorológico“.

De acuerdo a la Armada, las regiones que podrían presentar estos fenómenos son: El Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

“Podemos comentar que estuvo la presencia de una tromba marina, la cual ingresó por el sector de la desembocadura del río Biobío y a la altura de San Pedro de la Paz”, explicó.

El capitán agregó que “este Centro Meteorológico emitió un aviso de trombas marinas ayer desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos, esto es válido desde el día de hoy a contar de las 9.00 de la mañana hasta las 12.00 del día de mañana, domingo 21″.

“Es probable que por la condición de inestabilidad producto de este sistema frontal, todavía estemos con la presencia de probables trombas marinas para las próximas horas. Por esto mismo llamamos al autocuidado y a evitar exponerse”, concluyó Bertolotto.