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    Cadem: 75% apoya que estudiantes que participan en hechos violentos pierdan acceso a la gratuidad universitaria

    Asimismo, se señaló que un 70% de los consultados está de acuerdo con la iniciativa legal del gobierno denominada Escuelas protegidas y que fue ingresada para su discusión en el Congreso.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 12 de abril de 2023. Una protesta de los estudiantes termina con un incendio en el Liceo Aplicacion. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem reveló un amplio respaldo ciudadano a las medidas del gobierno en materia de seguridad escolar, destacando el apoyo al plan “Escuelas protegidas” y a eventuales sanciones contra estudiantes involucrados en hechos violentos.

    El sondeo -aplicado en formato online a 1.003 personas- arrojó que un 70% -frente a un rechazo de un 24%- está de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo, que contempla la instalación optativa de pórticos detectores de metales, revisión de pertenencias, mayor respaldo a los docentes y la prohibición de ciertas prendas.

    Según el estudio, un 67% de los consultados declaró conocer el anuncio del gobierno para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales.

    Asimismo, un 75% respalda que alumnos que participen en actos violentos pierdan el acceso a la gratuidad universitaria.

    Respecto de las medidas sancionatorias, el respaldo es aún mayor: un 88% está a favor de sancionar o expulsar a estudiantes involucrados en hechos de violencia, mismo porcentaje que aprueba la instalación de cámaras de seguridad.

    En tanto, un 87% respalda aumentar las penas por delitos cometidos en las cercanías de colegios y un 83% apoya restringir el uso de capuchas u otros elementos que oculten el rostro.

    Apoyo sanciones a estudiantes involucrados en hechos violentos - Cadem

    En la misma línea, un 81% se muestra a favor de otorgar más atribuciones a los profesores, mientras que un 79% apoya la instalación de pórticos detectores de metales. Asimismo, un 77% respalda la revisión de pertenencias y un 76% está de acuerdo con suspender beneficios sociales a estudiantes involucrados en hechos violentos.

    Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo, también se incluye impedir el acceso a la gratuidad universitaria para quienes hayan sido condenados por estos hechos, iniciativa que cuenta con un 75% de respaldo. A su vez, un 74% apoya la instalación de cámaras con reconocimiento facial en los accesos a los establecimientos.

    No obstante, el estudio advierte que, en comparación con la medición anterior del 1 de abril, varias de estas medidas han registrado una leve baja en su nivel de apoyo.

    Comparación apoyo de sanciones - Plaza Pública - Cadem

    En cuanto a la efectividad de las iniciativas, un 38% las considera “muy o bastante” efectivas, mientras que un 32% las califica como “algo efectivas” y un 24% estima que son “poco o nada” efectivas.

    Efectividad de Escuelas Protegidas - Encuesta Cadem

    Finalmente, sobre las responsabilidades en la violencia escolar, un 31% apunta a las familias y apoderados, un 17% a la sociedad en general y un 5% al Estado. En menor medida, se responsabiliza a los estudiantes (4%) y a los profesores (1%). Sin embargo, un 41% considera que todos los actores mencionados comparten responsabilidad por igual.

    Responsables de la violencia en colegios - Encuesta Cadem
    Más sobre:CademPlaza Públicaviolencia escolarGratuidad universitariaSanciones

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