Funcionario de Santiago detalla las instrucciones recibadas de Hassler y Cariola en favor de Emilio Yang por patente de Chinamart

El 25 de junio del año pasado funcionarios de la Brigada Investigadora Anticorrupción (Briac) de la Policía de Investigaciones (PDI) tomaron declaración a uno de los testigos clave en el denominado caso Chinamart. Se trata de la trama de presuntos delitos de tráfico de influencias en los que se investiga a la ahora senadora Karol Cariola (PC) y a la diputada, y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

La investigación encabezada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, indaga presuntas gestiones durante 2022 de la entonces alcaldesa de Santiago a solicitud de Cariola, quien requirió gestionar una patente de un local comercial de su amigo, el empresario chino, Emilio Yang. Durante las últimas semanas, los intervinientes han tenido acceso a los antecedentes más recientes de la causa en los que se detallan nuevos hechos en el caso.

En esa trama, los funcionarios de la Briac recogieron el testimonio del funcionario municipal Reynaldo Morales, quien estaba a cargo del área municipal que ve las patentes comerciales y quien reveló detalles de cómo se materializó la presunta ayuda en favor de Yang a solicitud de Cariola.

Ante los detectives, Morales confirmó que su intervención se concretó por solicitud de Hassler, quien le afirmó expresamente que las consultas provenían de Cariola . La declaración daría cuenta de las presuntas irregularidades que persigue el Ministerio Público.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El testimonio

Morales, quien se desempeñó durante la administración de Hassler en Santiago como jefe del Departamento de Actividades Comerciales en Bienes Nacionales de Uso Público, comenzó su declaración detallando su trabajo al interior de la repartición, para posteriormente entrar a detallar cómo participó en la entrega de información de la patente comercial de Yang.

“En enero de 2022 la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, me solicitó orientación respecto a los pasos a seguir sobre la patente de este contribuyente, la que había sido caducada por no pago”, comenzó diciendo el funcionario.

Junto con detallar la información que entregó a Hassler, Morales afirmó ante la policía que “en relación con los motivos por los cuales Irací Hassler me efectuó estas consultas sobre la patente de alcohol de la empresa (menciona el local de Yang) puedo señalar que, tal como figura en uno de los primeros mensajes, doña Irací Hassler me comentó que estas consultas eran porque la diputada Karol Cariola a su vez, le estaba preguntando a ella por esta patente ”.

Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

Además de eso, el funcionario municipal reveló que la entonces diputada lo contactó directamente por WhatsApp “para consultarme sobre la actualización del caso respecto a la patente del local comercial”. “Las consultas de la diputada Cariola eran muy similares a las consultas que me efectuó la entonces alcaldesa Hassler, sobre la situación de la patente, si la empresa tenía multas de por medio, qué alternativas había para apelar a la patente caducada y cuál era el procedimiento”, detalló.

Morales, sobre lo mismo planteó que “yo le transmití a la diputada Cariola la misma información que transmití a la entonces alcaldesa Hassler, respecto a la situación en que estaba la patente del local”.

“Estas consultas efectuadas directamente por la diputada Cariola fueron excepcionales, nunca antes ella u otro diputado me había efectuado consultas de ese tipo”, concluyó el trabajador municipal respecto a este punto.

En la declaración de la diputada Cariola, la parlamentario sostuvo respecto a Morales que la propia Hassler “me mandó el contacto de Reynaldo para que yo le consultara directamente, ya que ella no maneja los detalles. Al recibir este contacto, me doy cuenta de que se trataba de Reynaldo, a quien conocía previamente, ya que ambos militábamos en las Juventudes Comunistas, por lo tanto, me sentí con la libertad de llamarlo, ya que, aún cuando no lo veía hace años, yo lo conocía”.

“En esta conversación con Reynaldo, recuerdo que él me dijo que había intentado contactar a (Emilio) Bo Yang, pero no le había respondido. Ahora bien, no sé si Reynaldo volvió a contactarlo posteriormente, porque yo me desligué posteriormente del tema. Solo en el marco de esta investigación me enteré de lo que había ocurrido finalmente con la patente, la que no fue renovada debido a que en el trámite formal que se le orientó a Bo Yang, finalmente, el Concejo Municipal rechazó la renovación con el voto incluso de la alcaldesa Hassler a favor de no renovarla”, concluyó.

Los contactos de Yang

Al término de su comparecencia ante los oficiales de la PDI, el encargado de las patentes municipales de Santiago expuso que también fue contactado por el propio Yang quien le informó respecto a los trámites que había realizado respecto a la situación comercial de su local.

Emilio Yang, empresario chino.

“Posteriormente, de forma insistente, él se comunicaba para saber en qué estado iba la tramitación respecto a esta patente , sin embargo, yo podía dar mayor información, dado que el circuito del trámite escapaba totalmente a las funciones de mi cargo. Cabe agregar que, desconozco quién entregó mi número de teléfono al señor Yang”, señaló.

Por último, el trabajador de la Municipalidad de Santiago confirmó que conocía, dada su militancia en el Partido Comunista, tanto a Cariola como a Hassler, pero no a Yang. Junto con eso, descartó haber recibido algún tipo de regalos de parte del empresario asiático.