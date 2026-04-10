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    Karol Cariola explica a la Fiscalía sus gestiones por Emilio Yang: “Nunca hubo intención de que se hicieran acciones por fuera de la norma”

    En medio de su declaración como imputada en la denominada causa Chinamart, que lleva el fiscal regional Patricio Cooper, la senadora comunista insistió en que "todas las acciones se llevaron por conductos regulares” y que no recibió "ningún tipo de beneficio por esta acción".

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Karol Cariola. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Fue hasta hace pocos días que la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el fiscal Patricio Cooper, mantuvo en reserva el informe policial que contiene la declaración que prestó en calidad de imputada -el pasado 2 de diciembre- la senadora Karol Cariola (PC) en la denominada causa Chinamart, donde se le indaga por haber realizado supuestas gestiones irregulares en favor del empresario chino Bo Yang -más conocido públicamente como “Emilio” Yang- ante la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler.

    Se trataba de un elemento clave en esta causa y que llegó a manos de los intervinientes recién durante esta semana.

    Como se ventiló al inicio de la indagatoria, la entonces diputada le habría pedido a la exjefa comunal información sobre la renovación de una patente comercial, ya que un conocido del mencionado empresario, no habría alcanzado a pagar lo correspondiente por una patente de un local comercial en la comuna.

    Por lo mismo, la primera consulta que debió responder la militante comunista en el interrogatorio se refirió a sus conversaciones con Hassler al respecto.

    “Puedo señalar que efectivamente en ese tiempo mantuve una conversación con doña Irací Hassler, cuando ella era alcaldesa por Santiago. El contexto es que, yo en ese tiempo era miembro del Comité Interparlamentario de Amistad de Chile y China, entonces, recibí una consulta del secretario general de una asociación que integra a empresarios y microempresarios chinos en Chile, a quien conocía como Emilio Yang. A su pregunta, a raíz de esta investigación sé ahora que su nombre de origen es Bo Yang. Él me consultó sobre cuál era el mecanismo de apelación para la renovación de una patente que no había alcanzado a pagar a tiempo, indicando que había sido por un error administrativo de una secretaria", manifestó.

    Según indicó, lo que ella solicitó fue simplemente “orientación respecto a una consulta que se me había hecho, en relación con un problema que se le había suscitado por la renovación de la patente de un local de Santiago, que no habían alcanzado a pagar. Tal como lo expone el mensaje, yo no tenía mayores detalles del problema y no era mi intención obtenerlos directamente, es por eso, que le pregunto a la alcaldesa cuál es el camino formal para que estas personas pudiesen hacer la apelación correspondiente".

    La senadora hizo hincapié, en el mismo sentido, en que “todas las acciones se llevaron por los conductos regulares del municipio, ya que nunca hubo una solicitud, ni mucho menos intención de que se hiciera acciones por fuera de la norma”.

    Así, respecto de sus motivaciones para interceder, aclaró: “La motivación era simplemente que se le entregara orientación al ciudadano chino sobre una patente cuyo pago estaba atrasado. Yo no recibí ningún tipo de beneficio por esta acción. Hay que considerar que existe una brecha idiomática y de comprensión de los procedimientos administrativos de nuestro país por parte de la comunidad china".

    En relación con otro empresario que se mencionaba en sus conversaciones con Hassler y que habría tenido intención en invertir en acciones en Santiago, Cariola sostuvo que a él lo conoció “hace tres o cuatro años atrás personalmente, pero no recuerdo dónde. Fue Juanito González quien me lo presentó y probablemente también Guillermo Tellier. Era una persona que tenía una sensibilidad de izquierda. Según lo que me comentó Juan González se llamaba Carlos. Él se dedicaba a desarrollar proyectos sociales y además tenía una empresa de publicidad. A él lo vi un par de veces posteriores, siendo en la última de estas donde me mencionó que a él y su esposa le gustarían conocer a Irací, quien ya era alcaldesa de Santiago. Porque además tenían interés de desarrollar un proyecto social de huertos urbanos”.

    Agregó, igualmente, que la información policial que indicaba que ese sujeto habría financiado su campaña era falsa. “Digo que esto nunca fue así”, manifestó, insistiendo en que Yang tampoco puso dinero para sus campañas.

    Además la parlamentaria se refirió a la comunicación que mantuvo con el exsubsecretario Manuel Monsalve respecto de un ciudadano chino que se le había negado acceso al país estando en el aeropuerto. “No tenía ningún interés personal por el ingreso de este ciudadano extranjero a Chile, solo que Emilio Yang me comentó que esta persona estaba retenida en el aeropuerto por haber perdido sus documentos. Esa información me la dio Emilio telefónicamente y me planteó que podía ser una vulneración de derechos. Ante esa situación yo decidí consultar al subsecretario del Interior cuál era la situación de esta persona, quien me respondió que la persona tenía antecedentes criminales graves y le dije que entonces tenía que salir del país si eso era así“.

    La relación con Yang

    En medio de la diligencia, Cariola también recordó cómo y cuándo conoció a Yang al ser consultada por la cercanía que tenían.

    “Yo a él lo conocí a fines de 2021 o principio de 2022, cuando me hizo llegar una tarjeta de Navidad, no recuerdo si fue una tarjeta digital o física, pero sí recuerdo que, además, Emilio me hizo llegar un mensaje telefónico con un saludo, donde me planteaba el interés de su organización de empresarios chinos en Chile de generar un vínculo con los parlamentarios de los que yo era parte, como miembros del Comité Interparlamentario de Amistad Chileno Chino. En este mensaje, él me solicitó que nos pudiéramos conocer y me invitó a un almuerzo personal con él. A su pregunta, desconozco de dónde él obtuvo mi número de teléfono, pero en sí, mi número es bastante público”, comentó.

    De ahí en más la relación se estrechó, pues también reconoció que un año Yang le ofreció la casa de un amigo de él para que pudiera celebrar su cumpleaños, pese a que inicialmente no lo haría.

    Sumó, también, que el empresario chino efectivamente le hizo llegar regalos ante el nacimiento de su hijo.

    ¿Por qué decidió borrar sus conversaciones con él? Ante esa consulta, la actual senadora respondió que esto lo hizo ya que la diligencia se produjo en un momento muy sensible para ella, luego de haber dado a luz a su hijo. Dijo haberse sentido violentada y también en un espacio de confusión.

    “En ese momento lo que quise hacer fue resguardar elementos de mi intimidad, porque no sabía cuáles eran las razones de esta investigación ni tampoco sabía qué uso le iban a dar a mi información privada. Esa es la razón por la que eliminé algunas cosas de mi teléfono, ya que de inmediato pensé que mi parto iba a estar dando vueltas por redes sociales. Recuerdo que eliminé varias cosas del teléfono, incluidas fotos, imágenes, todo para resguardar mi intimidad. No recuerdo el detalle de lo que borré, pero me acuerdo de que borré el video de mi parto", apuntó.

    Al cierre, la parlamentaria accedió a la revisión de sus productos bancarios: “Concedo autorización para obtener las transferencias enviadas y recibidas enero de 2022 a julio de 2025, ambas fechas inclusive, con el objeto de avanzar en el pleno esclarecimiento de los hechos indagados para que se extraiga la información pertinente a esta investigación”.

    Más sobre:Karol CariolaChinamartEmilio YangIrací Hassler

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