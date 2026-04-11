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    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”

    El grupo de profesores también apuntó contra el rector Egon Montecinos, de quien afirmaron "no estuvo a la altura" para resguardar la seguridad de la titular de Ciencia, atacada el pasado miércoles.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Universidad Austral

    El sindicato de docentes de la Universidad Austral de Chile emitió una declaración este viernes en la que condenan la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ocurrida el pasado miércoles durante la inauguración del año académico. El gremio también cuestionó la invitación cursada a la autoridad.

    A través de una declaración, el grupo de docentes afirmó que “manifestamos nuestro más categórico rechazo a cualquier forma de violencia”.

    En ese sentido, expresan que como sindicato creen que las manifestaciones de malestar y diferencias deben “realizarse mediante el diálogo, el respeto y los canales institucionales”.

    “La violencia, en cualquiera de sus expresiones, no contribuye a la construcción de soluciones ni representa los valores que promovemos en nuestra labor formativa”, agregaron.

    Sin embargo, los profesores cuestionaron la invitación a Lincolao por parte de la Universidad Austral.

    “Expresamos nuestro profundo cuestionamiento a la decisión de invitar a la autoridad ministerial en el actual contexto nacional. Consideramos que dicha invitación resulta incoherente y profundamente desconectada de la realidad que enfrenta nuestra comunidad universitaria", sumaron desde el grupo.

    Así, aseguran, que las políticas del gobierno de José Antonio Kast han eliminado becas de postgrado en el extranjero y restricciones a la gratuidad para personas mayores de 30 años, esta última solo en calidad de propuesta.

    “Estas medidas no solo afectan el desarrollo académico y científico del país, sino que impactan de manera desproporcionada a las mujeres, quienes, debido a maternidad y labores de cuidado, suelen postergar su ingreso o continuidad en la educación superior”, critican de la propuesta que presentará el gobierno.

    De acuerdo al sindicato de docentes las decisiones del Ejecutivo repercuten directamente en la Universidad Austral de Chile “tanto en la disminución de ingresos asociados a la gratuidad, como en la limitación de oportunidades de perfeccionamiento para académicos e investigadores”.

    “En este escenario, resulta especialmente cuestionable la invitación a una autoridad que, a la fecha, no presenta méritos que justifiquen su reconocimiento por parte de nuestra institución; por el contrario, su gestión se vincula a decisiones que han impactado negativamente a la comunidad universitaria y al desarrollo del sistema científico y educativo”, agregan.

    Asimismo, critican que “si bien la normativa institucional establece la necesidad de resguardar la neutralidad política y evitar el uso de espacios universitarios para fines partidistas, estimamos que la realización de esta actividad, en el contexto descrito, tensiona dicho principio y evidencia una aplicación inconsistente de los criterios institucionales".

    Los docentes también apuntaron contra el rector Egon Montecinos y consideraron que desde su rol “no estuvo a la altura” para resguardar la seguridad de la autoridad, lo que en la actualidad contribuyó a hechos que “afectan la imagen institucional”, punto al que hacen especial mención, luego de haber avanzado en salir de una crisis institucional y aplicar un plan de recuperación.

    Más sobre:Universidad AustralXimena LincolaoIsla TejaSindicato de docentes

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