Municipalidad de La Florida destituye a 30 funcionarios por uso indebido de licencias médicas

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, confirmó este viernes la destitución de 30 funcionarios desde su municipio, tras la instrucción de sumarios administrativos vinculados al uso indebido de licencias médicas que estos trabajadores usaron para viajar fuera del país.

“El municipio aplicó todos los procedimientos disciplinarios de rigor para investigar estos hechos. Aquí hubo mal uso de recursos públicos por parte de funcionarios que, estando con licencia médica, viajaron fuera del país, lo que es completamente inaceptable” , aseguró la autoridad comunal sobre la medida.

El jefe comunal subrayó el compromiso previo de ser “implacables en el buen uso de los recursos públicos y eso es exactamente lo que estamos haciendo, en resguardo de los vecinos y vecinas de La Florida”.

De acuerdo a la municipalidad, se instruyeron 152 sumarios administrativos, de los cuales 30 concluyeron con destitución y otras 18 sanciones, las que corresponden a censuras, amonestaciones, suspensiones y multas, que van en relación a la gravedad de los antecedentes investigados.

Desde la entidad edilicia además indicaron que los procesos disciplinarios continúan en curso y que en caso de detectarse nuevas irregularidades, se mantendrá la misma línea de acción.