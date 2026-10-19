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    Servicio Civil pone el acelerador y publicará 12 nuevos concursos de notarios y conservadores antes de fin de año

    La decisión de la entidad que dirige Pedro Lea-Plaza se da tras el jubilazo notarial que cesó en su cargo a 35 auxiliares de la justicia mayores de 75 años. Además, ocurre luego de que los dos primeros procesos fueran declarados desiertos, ya que casi ningún postulante pasó las pruebas.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Doce nuevos concursos son los que proyecta publicar el Servicio Civil de aquí a diciembre para apurar la renovación de notarios, conservadores y archiveros en el marco de la nueva ley para designar estos cargos que empezó a regir el 2 de abril de este año.

    De hecho, fue en junio cuando se abrió el primer concurso para una notaría en Temuco, dejando atrás el sistema que dependía de las cortes de apelaciones.

    Desde el Servicio Civil explican que con estos nuevos concursos se contabilizarán 18 en el primer año de la ley, 6 más de los comprometidos inicialmente. Bajo esa calendarización, se proyectan otros 42 concursos para el primer semestre de 2027.

    “Con estas 12 nuevas convocatorias que publicaremos de aquí a diciembre, concluimos la puesta en marcha del nuevo sistema. Nuestro objetivo es entrar ya en régimen el 2027, para lo cual proyectamos publicar ocho procesos en enero, diez en marzo, diez en abril, diez en mayo y cuatro en junio. Para ello esperamos contar con una convocatoria adecuada para llenar los cargos de forma eficiente y oportuna”, señaló el director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza.

    Pablo Vásquez R.

    Desde el organismo señalan que dos concursos se encuentran en evaluación y dos nuevas convocatorias fueron publicadas el domingo 11 de octubre, abriendo una nueva oportunidad para que abogados que cumplan los requisitos legales y cuenten con las competencias necesarias, postulen a estos cargos. Estos procesos se suman a los dos declarados desiertos en agosto pasado debido a que casi ninguno de los postulantes logró pasar los filtros de conocimientos o destrezas.

    Las convocatorias actualmente abiertas corresponden a los cargos de notario, conservador y archivero de Florida y de Coelemu. Ambos concursos iniciaron su convocatoria el 11 de octubre y recibirán postulaciones hasta el próximo lunes 26.

    A estas convocatorias se suman dos concursos que ya cerraron su período de postulación y se encuentran en etapa de evaluación.

    El primero corresponde al cargo de notario y conservador de minas de la Décima Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago, cuya convocatoria se inició el 27 de septiembre y recibió 200 postulaciones.

    El segundo es el de notario de la Tercera Notaría de Calama, que registró 135 postulaciones. Tras el análisis de admisibilidad, 129 postulantes cumplieron los requisitos legales y avanzaron a la siguiente etapa, señalan del Servicio Civil.

    La complejidad del nuevo sistema

    Los dos primeros concursos desarrollados bajo el nuevo sistema terminaron declarados desiertos. Uno de ellos fue el concurso para notario y conservador de minas de la Décima Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago, convocado el 28 de junio. Si bien recibió 137 postulaciones, solo tres candidatos superaron la evaluación de conocimientos y uno superó el puntaje de corte de la evaluación de habilidades y destrezas. El concurso fue declarado desierto el 24 de agosto.

    El segundo caso corresponde al cargo de notario de la Tercera Notaría de Temuco, cuya convocatoria comenzó el 21 de junio. En este proceso se recibieron 142 postulaciones y dos superaron los criterios de corte de la evaluación de conocimientos. Finalmente, el concurso fue declarado desierto el 11 de agosto.

    “Ambos resultados forman parte de la experiencia inicial de implementación del sistema y permitieron dimensionar el desafío que implica el nuevo mecanismo de selección establecido en la Ley N° 21.772, en orden a convocar a abogados que, además de cumplir con las exigencias legales, estén adecuadamente preparados para avanzar en las distintas instancias de evaluación”, señalaron del organismo.

    El ministro de Justicia, Fernando Rabat, hizo un llamado a los abogados a prepararse para participar en las próximas convocatorias: “¿Por qué es importante estudiar? Porque los notarios son ministros de fe pública y, por lo tanto, tienen que estar preparados“.

    En la misma línea, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Gabriel Hernández, defendió la prueba de conocimientos que rinden los postulantes: “Considerando su naturaleza y responsabilidades, estos cargos son tan relevantes para la fe pública, que es necesario considerar un estándar acorde a las funciones y competencias requeridas para su desempeño”.

    Más sobre:NotariosConservadoresArchiverosServicio Civil

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