Subsecretario de Justicia sostiene que decisión de Kast respecto a indultos “va a provocar unidad, a provocar reencuentro”

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió a los indultos presidenciales, señalando que la decisión que tome José Antonio Kast, “va a provocar unidad, a provocar reencuentro”.

Durante la mañana de este lunes en conversación con Radio ADN, el subsecretario abordó los indultos, luego de que el mandatario -en conversación con La Tercera- señalara que “estamos buscando el reencuentro. La unidad de nuevo” y que “vamos a sorprenderlos”.

Según explicó Silva, “la sorpresa que nos va a dar el Presidente es que su decisión en esta materia va a provocar unidad, va a provocar reencuentro”.

Respecto a los cuestionamientos que han surgido frente a la decisión el subsecretario sostuvo que “a quienes tienen esta aprehensión y no ven cómo una decisión en esta materia pudiera significar reencuentro, pudiera significar unidad, él responde, vamos a sorprenderlos, vamos a sorprender haciendo un llamado a la unidad. Y yo creo que hay que estar atentos a sorpresas, e insisto, creo que hay que tomársela en serio y hay que tomársela literalmente".

El subsecretario además se refirió a la discusión que se ha formado sobre si los indultos deberían ser eliminados señalando que “es una cuestión absolutamente opinable en lo político”.

“Es perfectamente legítimo que los parlamentarios quieran eliminarlo de la Constitución, y eso obviamente que se discutirá en su sede que es el Congreso”, añadió.

Extradición de Galvarino Apablaza

En otro tema, el subsecretario de Justicia se refirió a la extradición de Galvarino Apablaza, señalando que “es una materia que está enteramente en manos de la justicia argentina hoy día”.

Según sostuvo, este proceso “lo único que podría llegar a tocarnos en el Ministerio, hasta donde yo sé, tiene que ver con su lugar de destino si es que se viniera a Chile. Es el único punto en donde se cruza la trayectoria del señor Apablaza con la del Ministerio de Justicia. Pero no, insisto, no hemos tenido en absoluto ninguna noticia, esto es algo que está en manos de la justicia”.