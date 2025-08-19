SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Acuerdo migratorio para el Chile que viene

Antonia UrrejolaPor 
Antonia Urrejola
Acuerdo migratorio para el Chile que viene

En los últimos años, la inmigración hacia Chile ha aumentado de manera significativa, alcanzando un 8,8% de su población total. Esto ha generado oportunidades y beneficios, pero también desafíos y conflictos. Si bien el fenómeno migratorio ha contribuido positivamente al desarrollo económico del país, también ha tensionado la capacidad del Estado en áreas clave como la gestión institucional, el control fronterizo, la seguridad pública, la integración social y el acceso a servicios públicos.

No cabe duda que nuestro país enfrenta desafíos urgentes en esta materia, en un contexto global donde este tema se presta para aproximaciones cortoplacistas y populistas. En este contexto, conviene destacar el trabajo del Centro de Políticas Migratorias que convocó a diez centros de estudios de distintas orientaciones políticas y logró un documento con más de treinta propuestas de políticas públicas.

La institucionalidad migratoria es un eje clave. Se plantea fortalecer al Servicio Nacional de Migraciones para reducir plazos de tramitación, reforzar la implementación de programas de integración social y mejorar la coordinación entre ministerios, municipios y la red consular. Una gestión más ágil y transparente no solo resuelve problemas, sino que permite planificar y anticipar escenarios. Las propuestas promueven también un control fronterizo eficaz, con cooperación internacional, tecnología y protocolos claros. Apunta a disminuir ingresos irregulares y desarticular la acción de redes internacionales, velando al mismo tiempo por proteger a sujetos de protección internacional como víctimas de trata de personas y niños o niñas no acompañadas. Un país que controla y gestiona bien sus fronteras ejerce soberanía de manera efectiva.

En materia de desarrollo social y económico, el acuerdo propone aprovechar el aporte de la migración al crecimiento, con medidas concretas para facilitar la inserción laboral formal, aprovechar el capital humano y potenciar visados para sectores estratégicos. Así se cubren necesidades de fuerza laboral, se generan aportes a la productividad y beneficios compartidos para regiones y comunidades.

El documento, en las diversas dimensiones que cubre, combina la necesidad de políticas eficaces con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. La seguridad y el orden migratorio deben ir de la mano con la dignidad humana. Esto implica protocolos claros para niñas, niños y adolescentes no acompañados, cooperación consular efectiva y mecanismos de monitoreo para garantizar que las normas se cumplan respetando a las personas.

Este acuerdo es una invitación a trabajar con visión de Estado desde las distintas fuerzas políticas del país. Su fuerza no está solo en el contenido, sino en el consenso que lo respalda. Si logra traducirse en programas concretos y coordinación interinstitucional efectiva, Chile habrá dado un paso decisivo hacia un modelo que combine soberanía, desarrollo y respeto irrestricto por los derechos humanos.

El trabajo convocado por el Centro de Políticas Migratorias es un ejemplo a seguir en temas complejos que requieren miradas de país en base a debates de fondo, y no respuestas populistas.

Por Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores

Más sobre:inmigraciónfenómeno migratoriopolíticas públicas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

Justicia colombiana ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Comisión despacha en tensa jornada proyecto que fija multas por no votar: se citará a sesión especial para discutirlo en Sala

Tribunal Constitucional de Perú blinda a Boluarte y ordena suspender investigaciones en su contra hasta que finalice su mandato

Lo más leído

1.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

2.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast
Chile

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

Comisión despacha en tensa jornada proyecto que fija multas por no votar: se citará a sesión especial para discutirlo en Sala

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?
Negocios

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Caso Factop: Corte revoca beneficio de suspensión condicional a ejecutivos de Larraín Vial

Directores de Cementos Bío Bío se muestran a favor de la OPA lanzada por Carmeuse

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González
El Deportivo

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

Un penal de Kylian Mbappé salva el estreno de Xabi Alonso en Real Madrid por LaLiga

Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela
Mundo

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Justicia colombiana ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones