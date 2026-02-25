SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Bachelet: ¿unidad o división?

    Claudio Alvarado RojasPor 
    Claudio Alvarado Rojas
    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    La candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU levanta diversas interrogantes: ¿es viable, oportuna y prioritaria en el escenario geopolítico actual?, ¿qué actitud adoptará el gobierno entrante luego de ser excluido de las tratativas con México y Brasil?, ¿cómo defender así el carácter de Estado de su postulación? Con todo, dicha candidatura conduce también a examinar la trayectoria de Bachelet. En rigor, esta pregunta es decisiva: ¿quién es la expresidenta por la que Boric y sus ministros exhortan a “ponerse la camiseta de Chile”?

    Bachelet —militante socialista desde joven— sufrió los efectos de la represión después del golpe de 1973. Su padre, Alberto Bachelet, fue el único general arrestado el 11 de septiembre y moriría en cautiverio luego de ser torturado; y tanto ella como su madre se vieron obligadas a salir del país, primero a Australia y después a la RDA. Bachelet debió sobreponerse a esas y otras dificultades antes de llegar a ser ministra y presidenta.

    Ese protagonismo político de Bachelet fue catapultado en gran medida por su militancia en el PS. Ahí integró el comité central y la comisión política de la mano de la “nueva izquierda”, la facción de Camilo Escalona heredera del PS-Almeyda en los ochenta; una facción entonces próxima al PC y distante de la naciente Concertación.

    Un hecho aparentemente anecdótico permite aquilatar las implicancias de esa precoz sensibilidad autoflagelante. Mientras era ministra de Salud de Lagos, Bachelet fue escéptica del proyecto que finalmente conoceríamos como plan Auge. Según recuerdan Ascanio Cavallo y Rocío Montes en “La historia oculta de la década socialista”, a ojos de sus críticos —Bachelet incluida— esta iniciativa convertía a los pacientes en “consumidores”. Eran los albores de una diatriba que pronto sería un comodín: el proyecto era muy “neoliberal”.

    Si se quiere, el itinerario posterior de Bachelet puede ser leído desde esas coordenadas. La frustración con la que terminó su primer gobierno (más allá de la reforma previsional); la creación de la Nueva Mayoría, sumando al PC en la coalición; su entusiasmo con la generación de 2011; el abrazo a la agenda del “otro modelo” en su segundo período, y sus consiguientes reformas tributaria, laboral y educacional —cuyos perjuicios se padecen hasta hoy—; todo ello es consistente con su recelo de la Concertación de Aylwin, Frei y Lagos.

    Naturalmente, el corolario de este recorrido fue el respaldo de Bachelet a la propuesta plurinacional de la fallida Convención: “no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé”, sinceró poéticamente. A un lado quedaron ella, el frenteamplismo y los más autoflagelantes; al otro, Lagos (que se abstuvo), y Frei y los principales herederos de Aylwin (que rechazaron junto al 62% del electorado).

    En materia internacional, el balance de Bachelet es ambivalente. Tiene activos, como su informe sobre los DD.HH. en Venezuela siendo Alta comisionada de la ONU. Pero también adolece de pasivos relevantes. Baste recordar sus gestos de admiración por Fidel Castro: “Un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina”, afirmó la expresidenta cuando falleció el dictador. Esto confirma que, como pocas figuras, Bachelet ha dividido al centro y la izquierda. ¿Cómo podría unir a Chile quien encarna de modo eminente la fractura de su propio sector?

    Por Claudio Alvarado Rojas, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)

    Más sobre:ONUChileCandidatura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    Debut en Washington: Kast designa a Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    Lo más leído

    1.
    El caso del cable submarino: la importancia de contar con una institucionalidad robusta

    El caso del cable submarino: la importancia de contar con una institucionalidad robusta

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados
    Chile

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    Debut en Washington: Kast designa a Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina
    Negocios

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina

    Daza encabeza delegación argentina a EE.UU. para negociar con el FMI la entrega de US$ 1.000 millones

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo del vino

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato
    El Deportivo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato

    Lucas Assadi le da otro dolor de cabeza a Paqui Meneghini en la U

    La Roja confirma la fecha para el amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris
    Cultura y entretención

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris

    Enzo Ferrada: la voz que este miércoles 25 dará vida a la obertura del Festival de Viña

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño
    Mundo

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño

    Estados Unidos y Corea del Sur realizarán en marzo una serie de maniobras militares en medio de tensión con Corea del Norte

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile