Columna de Rafael Loyola, Cristián Sepúlveda, Carlos Jorquera: Energías Renovables Flexibles: estabilidad para un sistema eléctrico cada vez más exigido

Recientemente hemos visto en la prensa noticias que dan cuenta del alza de costos y fragilidad que implicará la menor disponibilidad de gas natural para generación en el sistema eléctrico. Esto, debido a diversos factores internacionales, como la guerra en Ucrania, indicándose que el suministro de gas natural licuado para 2023 tendría un recorte de 18% de lo comprometido contractualmente.

Como consecuencia de lo anterior, se prevé un alza en el precio spot de la energía derivada de la necesidad de generar, principalmente, con más carbón y diésel, produciéndose con ello un doble efecto no deseado: producción eléctrica más cara y con mayores niveles de contaminación por emisiones de carbono. Lo anterior, nos hace recordar lo extraordinariamente dependientes que seguimos siendo como país de los combustibles fósiles como el gas natural, carbón y petróleo, pero también de lo esencialmente volátil que resulta el precio de estos combustibles en el mercado internacional.

Afortunadamente, nuestro país ha podido avanzar en la incorporación masiva de energías renovables variables como la fotovoltaica y eólica, pero estas por sí solas han demostrado no ser suficientes para abordar el desafío de descarbonizar una matriz altamente exigida, la cual no solo requiere de generación renovable, sino que de estabilidad, flexibilidad y certeza en su producción. Energías renovables que generen en aquellos momentos que no haya sol o no sople el viento, evitando la saturación de la transmisión en las horas diurnas, mitigando las rampas de producción conforme las energías variables entran y salen del sistema (lo que trae sobrecostos para el cliente final), y también entregando a la red otros atributos esenciales para la estabilidad y robustez del sistema eléctrico, como, por ejemplo, inercia.

Claramente, la solución a través de la incorporación de más centrales a gas natural ha demostrado que por sí sola no es la solución a nuestros problemas, tanto por el riesgo en el suministro, como por el riesgo de volatilidad de su precio de importación, además de las restricciones o inflexibilidades en su almacenamiento, las cuales se han terminado traspasando a todos los demás generadores, afectándose de este modo la libre competencia.

Así, la solución no pasa solamente por la incorporación de baterías en el sistema eléctrico: para obtener una matriz balanceada y 100% renovable, se requiere con urgencia dar señales regulatorias que permitan el incremento de nuestras energías renovables flexibles de base como la hidroelectricidad de pequeña y mediana escala, las centrales de concentración solar de potencia y también la generación a través de geotermia, tecnologías presentes en Chile y que generan las 24 horas del día con cero emisiones de carbono, de bajo impacto ambiental, que aportan inercia y otros servicios necesarios para la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico, y que no originan pagos laterales para el consumidor final, ni están expuestos a factores externos ni incertidumbre en términos de suministro de recursos primarios y precios. Llegó el tiempo de revalorar nuestras energías renovables flexibles de base, lograr la independencia de fuentes fósiles externas y apuntar decididamente hacia la carbono neutralidad.

* Los autores son Rafael Loyola, director ejecutivo, Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas; Cristián Sepúlveda gerente ejecutivo, Asociación de Concentración Solar de Potencia y Carlos Jorquera, presidente Consejo de Geotermia.