SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Edad de jubilación y nuevo ciclo político

    Cristián ValdiviesoPor 
    Cristián Valdivieso
    Edad de jubilación y nuevo ciclo político Andres Perez Andres Perez

    El país entra a un nuevo ciclo político. Tras cinco años de sobredosis electoral se abre, por fin, un escenario distinto: tres años sin elecciones a la vista. Un dato decisivo para volver a tener conversaciones difíciles, pero necesarias.

    El debate sobre la edad de jubilación es una de ellas. En Chile, la esperanza de vida al nacer pasó de 74 años a comienzos de los 90’ a más de 81 años hoy, la más alta de América Latina, y seguirá aumentando. Al mismo tiempo, la natalidad se desploma y la población envejece aceleradamente. Hoy, por cada 100 menores de 14 años, hay casi 80 personas mayores de 65. En 1992 esa cifra era apenas 22. El país cambió, pero uno de los parámetros más relevantes de nuestro sistema previsional sigue intacto.

    Los políticos y los técnicos lo saben. Los números son claros. Pero la conversación se niega porque la mayoría de la ciudadanía rechaza aumentar la edad de jubilación. Y ese rechazo no es caprichoso. Se explica por trayectorias laborales duras, desconfianza institucional, empleos físicamente demandantes y la legítima aspiración a un retiro digno. Razones atendibles, pero peligrosas frente a una realidad demográfica implacable.

    Jubilar como en los 90’ en un país que vive más años significa financiar pensiones durante períodos cada vez más largos con ahorros insuficientes. Se estima que, en promedio, postergar cinco años la jubilación de las mujeres puede aumentar la pensión en torno a un 50%, y un año adicional en el caso de los hombres puede elevarla un 15%.

    El mundo desarrollado ya asumió este dilema. Países de la OCDE han elevado gradualmente sus edades de retiro, indexándolas a la esperanza de vida y eliminando distinciones por sexo.

    Pero aumentar la edad de jubilación no es solo una decisión previsional. Es también una oportunidad económica y cultural. Supone cambiar la manera en que miramos el trabajo y el envejecimiento. Hoy, el mercado laboral ve a los mayores de 50 como trabajadores “de salida”, cuando debieran ser personas a capacitar.

    Trabajar más años no solo mejora los ingresos futuros; también tiene beneficios subjetivos como sentido de pertenencia, autonomía y reconocimiento. Obliga, además, a que las organizaciones adapten sus prácticas, flexibilicen jornadas y revisen prejuicios sobre la edad, las competencias y el aprendizaje. El desafío no es estirar artificialmente la vida laboral, sino modernizarla.

    Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve política. Combatir el populismo no consiste en denunciarlo, sino en hacer exactamente lo contrario: decir verdades incómodas, abrir conversaciones difíciles y pensar en la sostenibilidad de las pensiones en el largo plazo.

    Nada de esto puede hacerse de golpe, sin sensibilidad social ni distinciones según tipo de trabajo. El cambio debe ser gradual y enfocado en las generaciones futuras. Pero en un país que envejece, y en un ciclo político que ofrece margen para pensar a largo plazo, lo responsable es dejar de postergar decisiones por difíciles que sean.

    Por Cristián Valdivieso, director de Criteria

    Más sobre:jubilaciónenvejecimientotrabajo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelensky deja en manos de sus socios la posible celebración de elecciones: “Se necesita seguridad”

    Aduana incauta 110 kilos de marihuana ocultos en cargamento de soya en paso fronterizo de Arica: camionero quedó en prisión preventiva

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Hasta 37°C de máxima: Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en siete regiones del país

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Nuevo desencuentro entre alcalde de Santiago y defensor de la Niñez por aplicación de Aula Segura

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Aduana incauta 110 kilos de marihuana ocultos en cargamento de soya en paso fronterizo de Arica: camionero quedó en prisión preventiva
    Chile

    Aduana incauta 110 kilos de marihuana ocultos en cargamento de soya en paso fronterizo de Arica: camionero quedó en prisión preventiva

    Hasta 37°C de máxima: Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en siete regiones del país

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios
    Negocios

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Presidente de Deportes Limache explica el portazo que le dio a Colo Colo por Popín Castro
    El Deportivo

    Presidente de Deportes Limache explica el portazo que le dio a Colo Colo por Popín Castro

    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena

    Guillermo Frutos, el DT campeón con Los Leones de Quilpué: “El baloncesto chileno está creciendo y llegando muy alto”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”
    Cultura y entretención

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez

    En el camino al Estadio Nacional: Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”

    Zelensky deja en manos de sus socios la posible celebración de elecciones: “Se necesita seguridad”
    Mundo

    Zelensky deja en manos de sus socios la posible celebración de elecciones: “Se necesita seguridad”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    En busca de acuerdo de paz “realista y eficaz”: Zelensky anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación